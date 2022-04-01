Теслакіла: Ілон Маск зайнявся продажем текіли

12:53 06 листопада Київ, Україна

Компанія Маска почала продаж текіли, пляшка в оригінальному дизайні у вигляді блискавки коштує $250, після початку продажів за лічені години була продана вся партія.



Про це пише CNN.

Купити можна було не більше двох пляшок на людину. Компанія обіцяє, що доставлення текіли почнеться до кінця 2020 року. Виробником текіли є Nosotros Tequila.

Запуск продажів Tesla Tequila - продовження першоквітневого жарту Ілона Маска дворічної давності. Тоді Ілон Маск опублікував в twitter першоквітневий жарт.

Бізнесмен і винахідник написав наступне: "Незважаючи на численні спроби привабити гроші, включаючи найвідчайдушнішу - масовий розпродаж великодніх яєць, ми з сумом повідомляємо, що Tesla стала повним банкрутом. Таким банкрутом, що ви в це не повірите".

Після цього Маск твітнув фото, на якому він лежить, спираючись на машину Tesla Model 3. У підписі до фотографії він зазначив, що "Ілон був знайдений лежачим в оточенні пляшок "теслакіли".

Можна припустити, що твіти Маска стали відповіддю на заяви деяких аналітиків про те, що Tesla ризикує збанкрутіти. Зокрема, в березні 2018 керівник хедж-фонду Vilas Capital Management Джон Томпсон стверджував, що Tesla може стати банкрутом протягом чотирьох місяців. Тоді Tesla залишалася збитковою, і Томпсон заявляв, що не бачить, яким чином компанія може вийти в прибуток.



В результаті Tesla все ж вдалося розпочати стабільно показувати прибуток, але тільки в 2020 році. У жовтні компанія повідомила про п'ятий квартальний прибуток поспіль.