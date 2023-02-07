"Втрачаємо дорогоцінний час": Польща критикує довгий розгляд нових санкцій проти росії

14:14 07 лютого Київ, Україна

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось висловив розчарування тим, що у Брюсселі затягують процедуру затвердження десятого пакету санкцій проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.



Про це він сказав у коментарі агентству PAP.



Польський дипломат висловив нерозуміння через те, чому Європейська комісія не опрацювала пропозиції Польщі та країн Балтії щодо санкцій і чому шведське головування у Раді ЄС, за його словами, ці пропозиції не розглядає.

“Минулого тижня було заплановано кілька зустрічей постійних представників. Їх в останній момент скасували. Ми втрачаємо дуже дорогоцінний час, за який щодня Україна платить жертвами серед цивільного населення, пошкодженням інфраструктури чи дітьми, яких викрадають у росію”, – зазначив Садось.

За його словами, санкції будуть однією з головних тем саміту ЄС, який відбудеться цього тижня у Брюсселі.

“Ми отримуємо дуже тривожну інформацію про підготовку росії до наступу, який може розпочатися найближчим часом. Ми дуже стурбовані цією ситуацією. Ми не розуміємо, чому, попри заяви ЗМІ, немає реальної роботи над проєктами санкційних пакетів”, – сказав представник Варшави в ЄС.

За даними PAP, деякі країни-члени закликають до послаблення санкцій для певних підсанкційних секторів росії, включаючи Нідерланди та Португалію.

"Ми не згодні зі скасуванням чинного режиму санкцій", - прокоментував Садось.

Відомо, що в січні Польща представила Європейській комісії та країнам-членам ЄС свої пропозиції щодо десятого пакету санкцій проти росії та окремо білорусі.



Серед іншого там йдеться про припинення співпраці з рф в галузі ядерної енергетики, санкції проти Газпромбанку та Альфа-банку, заборону імпорту російських алмазів, каучуку, вапна та бітуму, продовження санкцій щодо російських кораблів та обмеження на надання послуг ІТ-програмного забезпечення.