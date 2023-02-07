"Втрачаємо дорогоцінний час": Польща критикує довгий розгляд нових санкцій проти росії

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось висловив розчарування тим, що у Брюсселі затягують процедуру затвердження десятого пакету санкцій проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це він сказав у коментарі агентству PAP.
Польський дипломат висловив нерозуміння через те, чому Європейська комісія не опрацювала пропозиції Польщі та країн Балтії щодо санкцій і чому шведське головування у Раді ЄС, за його словами, ці пропозиції не розглядає.
Про це він сказав у коментарі агентству PAP.
Польський дипломат висловив нерозуміння через те, чому Європейська комісія не опрацювала пропозиції Польщі та країн Балтії щодо санкцій і чому шведське головування у Раді ЄС, за його словами, ці пропозиції не розглядає.
За його словами, санкції будуть однією з головних тем саміту ЄС, який відбудеться цього тижня у Брюсселі.
За даними PAP, деякі країни-члени закликають до послаблення санкцій для певних підсанкційних секторів росії, включаючи Нідерланди та Португалію.
Відомо, що в січні Польща представила Європейській комісії та країнам-членам ЄС свої пропозиції щодо десятого пакету санкцій проти росії та окремо білорусі.
Серед іншого там йдеться про припинення співпраці з рф в галузі ядерної енергетики, санкції проти Газпромбанку та Альфа-банку, заборону імпорту російських алмазів, каучуку, вапна та бітуму, продовження санкцій щодо російських кораблів та обмеження на надання послуг ІТ-програмного забезпечення.
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