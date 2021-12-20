Терористи-смертники підірвали бомбу біля входу до парламенту Уганди. Є загиблі та постраждалі

06:15 17 листопад Київ, Україна

В Уганді від рук терористів-смертників загинули щонайменше троє, відомо про тридцять трьох поранених. Кількість жертв наразі уточнюється.



Про це повідомляє Bangkok Post.



Терористи на мотоциклах під'їхали до будівлі столичного парламенту і безпосередньо біля його входу підірвали бомбу, від вибуху загорілися автомобілі чиновників, що стояли поряд. Відомо про загибель одного перехожого.



Ще один зловмисник напав на КПП біля поліційного відділення, при цьому смертельно поранивши двох людей.



На щастя, вдалося попередити третій напад терористів: знешкоджено саморобний вибуховий пристрій у будинку передбачуваного терориста-смертника.



Червоний Хрест Уганди повідомив, що 21 особа із 33 поранених були співробітниками поліції.



Атаки сталися після двох вибухів минулого місяця – вибуху автобуса поблизу Кампали, внаслідок якого було поранено багато людей, та вибуху у придорожньому кафе у столиці, внаслідок якого загинула одна жінка.