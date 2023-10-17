Терористи ХАМАС опублікували відео із заручницею - 21-річною громадянкою Франції

12:26 17 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє The Guardian.



Так, на 78-секундному відео видно, що травмовану руку Шем лікує невідомий медичний працівник. Дівчина каже, що перебуває в Газі, їй дають ліки, і вона хоче повернутися додому. Незрозуміло, коли саме знято відео та чи примушували її брати участь у зйомці. Аналіз New York Times Увечері 16 жовтня ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження, яка утримується в заручниках у Секторі Гази. На відео 21-річна Мія Шем каже, що зазнала травми руки.Про це повідомляє The Guardian.Так, на 78-секундному відео видно, що травмовану руку Шем лікує невідомий медичний працівник. Дівчина каже, що перебуває в Газі, їй дають ліки, і вона хоче повернутися додому. Незрозуміло, коли саме знято відео та чи примушували її брати участь у зйомці. Аналіз New York Times свідчить , що деякі фрагменти були зняті ще шість днів тому.

#BREAKING Hamas releases what is claimed to be first footage of Israeli hostage

Хамас психологічний warfare?

Mia Shem, 21 років з Shoham said: "Вони є тим, що мені... I тільки ask that you get me out of here as soon as possible. Please.”



Here's the full story:… pic.twitter.com/0gN3xJu6ow - The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 16, 2023

Шем, яка має французьке громадянство, викрали 7 жовтня з фестивалю Supernova, де також убили сотні людей. Її сім'я, яка входить до переліку французьких сімей, які минулого тижня публічно звернулися до президента Еммануеля Макрона з проханням допомогти звільнити їхніх зниклих родичів, підтвердила її особистість.



Вранці у вівторок, 17 жовтня, Армія оборони Ізраїлю Вранці у вівторок, 17 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що Шем було викрадено і що вона перебуває у постійному контакті зі своєю родиною. ЦАХАЛ заявив, що "вживає всіх розвідувальних та оперативних заходів для повернення всіх заручників", і розкритикував ХАМАС за прагнення "зобразити себе гуманним".

"Це відчайдушна спроба ХАМАС виправити свій образ і уявити себе нібито гуманною організацією. При цьому терористична організація забула розповісти світові обставини того, як дівчина опинилася на території анклаву з пораненнями", - заявили ЦАХАЛ.

Батьки Мії розповіли ізраїльським ЗМІ, що дуже зраділи, побачивши відео з дочкою. Для них це дуже важливий крок.