Терористи ХАМАС опублікували відео із заручницею - 21-річною громадянкою Франції

#BREAKING Hamas releases what is claimed to be first footage of Israeli hostage

Хамас психологічний warfare?

Mia Shem, 21 років з Shoham said: "Вони є тим, що мені... I тільки ask that you get me out of here as soon as possible. Please.”



Here's the full story:… pic.twitter.com/0gN3xJu6ow