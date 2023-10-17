Терористи ХАМАС опублікували відео із заручницею - 21-річною громадянкою Франції

12:26 17 жовтня Київ, Україна

Увечері 16 жовтня ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження, яка утримується в заручниках у Секторі Гази. На відео 21-річна Мія Шем каже, що зазнала травми руки.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, на 78-секундному відео видно, що травмовану руку Шем лікує невідомий медичний працівник. Дівчина каже, що перебуває в Газі, їй дають ліки, і вона хоче повернутися додому. Незрозуміло, коли саме знято відео та чи примушували її брати участь у зйомці. Аналіз New York Times свідчить, що деякі фрагменти були зняті ще шість днів тому.
Шем, яка має французьке громадянство, викрали 7 жовтня з фестивалю Supernova, де також убили сотні людей. Її сім'я, яка входить до переліку французьких сімей, які минулого тижня публічно звернулися до президента Еммануеля Макрона з проханням допомогти звільнити їхніх зниклих родичів, підтвердила її особистість.

Вранці у вівторок, 17 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що Шем було викрадено і що вона перебуває у постійному контакті зі своєю родиною. ЦАХАЛ заявив, що "вживає всіх розвідувальних та оперативних заходів для повернення всіх заручників", і розкритикував ХАМАС за прагнення "зобразити себе гуманним".
"Це відчайдушна спроба ХАМАС виправити свій образ і уявити себе нібито гуманною організацією. При цьому терористична організація забула розповісти світові обставини того, як дівчина опинилася на території анклаву з пораненнями", - заявили ЦАХАЛ.
Батьки Мії розповіли ізраїльським ЗМІ, що дуже зраділи, побачивши відео з дочкою. Для них це дуже важливий крок.
"Вона здається скривдженою та переляканою, але принаймні вона жива", - кажуть рідні дівчини.