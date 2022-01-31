Теракт в Афганістані: невідомі підірвали мечеть, 12 загиблих

В результаті спрацювання вибухового пристрою під час п'ятничної молитви в одній з мечетей на півночі Кабула загинули 12 людей, ще 15 отримали поранення.
Про це повідомляє агентство AP, посилаючись на місцеву поліцію.
За даними поліції, вибух стався в мечеті Хаджі Бахши в районі Шакардара, імам мечеті був серед загиблих.
Вибуховий пристрій спрацював після початку п'ятничної молитви. Відповідальність за вибух поки на себе ніхто не взяв, проте в поліції вважають, що ціллю терористів був сам імам.
Відзначається, що мечеть підірвали на другий день після оголошення триденного перемир'я між організацією Талібан і урядом.
За даними поліції, вибух стався в мечеті Хаджі Бахши в районі Шакардара, імам мечеті був серед загиблих.
Вибуховий пристрій спрацював після початку п'ятничної молитви. Відповідальність за вибух поки на себе ніхто не взяв, проте в поліції вважають, що ціллю терористів був сам імам.
Відзначається, що мечеть підірвали на другий день після оголошення триденного перемир'я між організацією Талібан і урядом.
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