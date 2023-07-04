Теракт у Тель-Авіві: автомобіль протаранив групу людей

У Тель-Авіві (Ізраїль) у вівторок, 4 липня, водій виїхав на тротуар, збив кілька людей, а потім вибіг з машини і вдарив одного з постраждалих ножем. Щонайменше вісім людей отримали поранення. Самого нападника було застрелено на місці.
Про це повідомляє Jerusalem Post.
Перший footage від scénи car bombing в Tel Aviv.- 301 Military (@301military) July 4, 2023
The perpetrator був neutralized by armed civilian.
Офіційно: 7 людей є усунутий, три в критичній condition. pic.twitter.com/pCqAUZV0W4
Представник "ХАМАСу" Хазем Кассем вже назвав це "героїчним подвигом", здійсненим у відповідь на спецоперацію Ізраїлю в Дженіні.
Водночас начальник поліції Тель-Авіва заявив, що терорист був жителем Західного берега річки Йордан і, за попередньою оцінкою поліції, діяв самостійно. Повідомляється, що терорист, якому було близько 20 років, потрапив до Ізраїлю за медичним дозволом.
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