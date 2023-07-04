Теракт у Тель-Авіві: автомобіль протаранив групу людей

15:07 04 липня Київ, Україна

У Тель-Авіві (Ізраїль) у вівторок, 4 липня, водій виїхав на тротуар, збив кілька людей, а потім вибіг з машини і вдарив одного з постраждалих ножем. Щонайменше вісім людей отримали поранення. Самого нападника було застрелено на місці.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

"Переїхавши людей, терорист вийшов із машини і, як повідомляється, зумів ударити одного з постраждалих ножем у шию. Цивільна людина, яка перебувала на місці події, застрелила терориста", - йдеться у повідомленні.

Перший footage від scénи car bombing в Tel Aviv.



The perpetrator був neutralized by armed civilian.



Офіційно: 7 людей є усунутий, три в критичній condition. pic.twitter.com/pCqAUZV0W4 - 301 Military (@301military) July 4, 2023

Представник "ХАМАСу" Хазем Кассем вже назвав це "героїчним подвигом", здійсненим у відповідь на спецоперацію Ізраїлю в Дженіні.

"Окупація заплатить ціну за свої злочини проти Дженіна. Ми славимо героїв нашого народу та бійців у Дженіні", - заявив Касем.

Водночас начальник поліції Тель-Авіва заявив, що терорист був жителем Західного берега річки Йордан і, за попередньою оцінкою поліції, діяв самостійно. Повідомляється, що терорист, якому було близько 20 років, потрапив до Ізраїлю за медичним дозволом.