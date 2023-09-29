Теракт у Пакистані: 52 загиблих та десятки поранених

Внаслідок теракту, скоєного смертником у Пакистані в п'ятницю, загинули щонайменше 52 особи, а десятки зазнали поранень. Про це повідомляє Sky News.
За даними влади, вибух стався поряд із мечеттю в районі Мастунгу, розташованому в провінції Белуджистан. Поранених було госпіталізовано до найближчих медичних закладів, і деякі з них перебувають у критичному стані.
Слід зазначити, що вибух автомобіля-бомби стався у момент, коли люди відзначали день народження пророка Мухаммеда.
Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за цей теракт.
У липні цього року понад 40 людей загинули внаслідок теракту смертника, який мав місце у північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва під час зборів релігійної політичної партії.
За даними влади, вибух стався поряд із мечеттю в районі Мастунгу, розташованому в провінції Белуджистан. Поранених було госпіталізовано до найближчих медичних закладів, і деякі з них перебувають у критичному стані.
Слід зазначити, що вибух автомобіля-бомби стався у момент, коли люди відзначали день народження пророка Мухаммеда.
Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за цей теракт.
У липні цього року понад 40 людей загинули внаслідок теракту смертника, який мав місце у північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва під час зборів релігійної політичної партії.
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