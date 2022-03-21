Теракт в храмі Ніцци. Обезголовлене тіло парафіянки

11:48 29 жовтня Київ, Україна

Обезголовлена жінка і перерізане горло чоловіка - жахливий інцидент стався в Нотр-Дам-де-Ніцца - римсько-католицькому храмі Франції. Спецслужби повідомляють, що нападник був убитий під час затримання, але кількість його жертв до кінця не встановлена.



Особа нападника поки не розголошується. Периметр кварталу оточений - в центрі Ніцци йде спецоперація, жителям і гостям міста радять уникати місця атаки.



На місце теракту прибув мер міста Крістіан Естросі. Він повідомив, що двоє з трьох загиблих при атаці в Ніцці були вбиті всередині собору Богоматері, і розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на парафіян церкви.



Глава Міністерства внутрішніх справ Франції збирає екстрену нараду. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив в зв'язку з тим, що трапилося, що при МВС створено кризовий штаб. Він збирає екстрену нараду. Президент Франції Еммануель Макрон вже прямує в цей штаб.



Національна антитерористична прокуратура країни почала розслідування вбивств.