Теракт у Брюсселі: затримано підозрюваного у вбивстві двох людей

10:54 17 жовтня Київ, Україна

Увечері в понеділок чоловік, озброєний автоматичною гвинтівкою, відкрив вогонь на вулиці в центрі Брюсселя (Бельгія), вбивши двох людей і поранивши третю, а потім втік на скутері.
 
Обидві жертви мають шведське громадянство, за попередніми даними, вони приїхали підтримати національну команду з футболу у грі проти збірної Бельгії. Потерпілий водій таксі, але його життю нічого не загрожує.
 
Чоловіка, підозрюваного у вбивстві, заарештували у вівторок вранці в Брюсселі, повідомила федеральна прокуратура, яка займається справами, пов'язаними з тероризмом. Раніше він притягувався до відповідальності за терористичну діяльність на території Тунісу та перебував у Бельгії незаконно.
«Чоловік, ідентифікований як Абделасалам Л., 45 років, проживав в одній із комун Брюсселя. За багатьма джерелами він перебував у Бельгії незаконно і до цього притягувався до відповідальності у Тунісі за діяльність, пов'язану з тероризмом», - йдеться в інформації.