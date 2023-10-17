Теракт у Брюсселі: затримано підозрюваного у вбивстві двох людей

10:54 17 жовтня Київ, Україна

Увечері в понеділок чоловік, озброєний автоматичною гвинтівкою, відкрив вогонь на вулиці в центрі Брюсселя (Бельгія), вбивши двох людей і поранивши третю, а потім втік на скутері.

Обидві жертви мають шведське громадянство, за попередніми даними, вони приїхали підтримати національну команду з футболу у грі проти збірної Бельгії. Потерпілий водій таксі, але його життю нічого не загрожує.

Чоловіка, підозрюваного у вбивстві, заарештували у вівторок вранці в Брюсселі, повідомила федеральна прокуратура, яка займається справами, пов'язаними з тероризмом. Раніше він притягувався до відповідальності за терористичну діяльність на території Тунісу та перебував у Бельгії незаконно.