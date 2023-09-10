Теракт на політичному мітингу в Пакистані: понад 40 загиблих та 200 поранених

У Пакистані під час політичного мітингу ісламістів 30 липня терорист-смертник здійснив самопідрив. За останніми даними, жертвами вибуху стали не менше 44 людей, а близько 200 осіб отримали поранення.
Ця інформація була повідомлена агентством The Associated Press.
Інцидент стався в районі Баджур, розташованому неподалік афганського кордону, який донедавна контролювали пакистанські таліби, близькі союзники афганського уряду Талібану. Проте пакистанська армія витіснила бойовиків із цього району.
Мітинг був організований прихильниками політичної партії Маулана Фазлура Рехмана, чия партія Джаміат Улема-і-Іслам, зазвичай, підтримує регіональних ісламістів. Однак на момент події Рехмана не був присутній на мітингу.
Передбачається, що терорист-смертник був пов'язаний із угрупуванням Ісламська держава, яка діє в Афганістані та є ворогом афганського руху Талібан. Поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати всі обставини цієї катастрофічної атаки.
Пакистанський рух Талібан заявив, що метою вибуху було розпалити конфлікт між угрупуваннями ісламізму.
Важливо зазначити, що вибух стався лише за кілька годин до прибуття віцепрем'єра Китаю Хе Ліфена до Ісламабаду, де він мав брати участь у заході, присвяченому десятиліттю Китайсько-пакистанського економічного коридору.
Ця інформація була повідомлена агентством The Associated Press.
Інцидент стався в районі Баджур, розташованому неподалік афганського кордону, який донедавна контролювали пакистанські таліби, близькі союзники афганського уряду Талібану. Проте пакистанська армія витіснила бойовиків із цього району.
Мітинг був організований прихильниками політичної партії Маулана Фазлура Рехмана, чия партія Джаміат Улема-і-Іслам, зазвичай, підтримує регіональних ісламістів. Однак на момент події Рехмана не був присутній на мітингу.
Передбачається, що терорист-смертник був пов'язаний із угрупуванням Ісламська держава, яка діє в Афганістані та є ворогом афганського руху Талібан. Поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати всі обставини цієї катастрофічної атаки.
Пакистанський рух Талібан заявив, що метою вибуху було розпалити конфлікт між угрупуваннями ісламізму.
Важливо зазначити, що вибух стався лише за кілька годин до прибуття віцепрем'єра Китаю Хе Ліфена до Ісламабаду, де він мав брати участь у заході, присвяченому десятиліттю Китайсько-пакистанського економічного коридору.
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