Тепер у Росії всі ув'язнені підлягають військовому обліку

У Росії підігнали реалії масової мобілізації ув'язнених під закон. Точніше, закон підігнали під реалії. Як зазначається в опублікованих на правовому інтернет-порталі правках до закону, наразі всі, хто відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, мають підлягати військовому обліку.

Поправки виключають із положення про військовий облік підпункт, у якому говорилося, що ув'язнені не підлягають військовому обліку. Новий формат має на увазі постановку та зняття з обліку без особистої явки у військкомати, проходження медобстеження та психологічного відбору. Тепер за військовий облік ув'язнених відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.

З пропозицією ставити на військовий облік ув'язнених, які підлягають призову та військовій службі, у вересні виступило Міноборони. У проекті відомства йшлося, що установи ФСВП повинні будуть збирати дані про призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання, і передавати їх військкоматам. Дані повинні оновлюватися в міру надходження, етапування та звільнення засуджених. Документ також наказує проводити щорічні перевірки списків та своєчасно вносити зміни до даних.

У вересні в Росії ухвалили закон, що дозволяє військовослужбовцям укладати контракт на проходження військової служби в період мобілізації, воєнного стану та у воєнний час. Згідно із законом, засуджені, які уклали контракт із Міноборони, будуть достроково звільнені від відбування покарання.