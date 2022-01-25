Тепер для роботи в Саудівській Аравії потрібне COVID-щеплення

17:34 07 травень Київ, Україна

З метою запобігання поширенню COVID-19 уряд Саудівської Аравії заборонив виходити на роботу без щеплення від коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство людських ресурсів і соціального розвитку королівства в Twitter в п'ятницю, 7 травня.



Зазначено, що нове правило торкнеться всіх чиновників, співробітників державних і приватних підприємств і компаній, а також благодійних організацій.

Влада країни пообіцяла оголосити найближчим часом дату початку виконання цього рішення і розповісти, як саме воно буде діяти.

Напередодні в Саудівській Аравії ввели штрафи в розмірі до $133 тисяч і тюремне ув'язнення терміном до п'яти років за умисне зараження інших коронавірусом. Крім того, штраф у розмірі до $266 тисяч і тюремне ув'язнення терміном до п'яти років загрожує в королівстві за поширення чуток і свідомо неправдивої інформації про пандемію COVID-19.



