Темпи вакцинації в США збільшилися вдвічі - вакциновано 50% американців

10:03 07 серпня Київ, Україна

Розпочата в грудні минулого року вакцинація в США на сьогодні охопила 50% населення різних вікових категорій.

Про це повідомляє CNN з посиланням на директора по статистиці Білого дому Сайруса Шахпара.



"50% американців (різного віку) повністю вакциновані", - заявив він.



За його словами, при цьому 6 серпня було проведено 821 000 вакцинацій.



"821000 введених доз, в тому числі 565 000 вперше вакцинованих", - зазначив Шахпар.



Аналітик додав, що середня кількість нових щеплень за останні 7 днів зросла на 11% в порівнянні з минулим тижнем і на 44% за останні два тижні.



Як зазначає видання, перша доза вакцини від COVID-19 була введена близько дев'яти місяців тому, 14 грудня 2020.