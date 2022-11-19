Телескоп Вебб виявив галактики з раннього Всесвіту

15:59 18 листопада Київ, Україна

Дослідники за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope) виявили дві надзвичайно яскраві галактики з раннього Всесвіту - вони можуть кардинально змінити наші знання про перші зірки.





Ці галактики з'явилися приблизно через 450 і 350 мільйонів років після Великого вибуху (з червоним зміщенням приблизно 10,5 і 12,5 відповідно), і майбутні спектроскопічні вимірювання Вебба допоможуть підтвердити це. Про це повідомляє NASA Ці галактики з'явилися приблизно через 450 і 350 мільйонів років після Великого вибуху (з червоним зміщенням приблизно 10,5 і 12,5 відповідно), і майбутні спектроскопічні вимірювання Вебба допоможуть підтвердити це.

"Вік Всесвіту - 13,8 мільярда років. Ми озираємося на 98 відсотків всього часу, щоб побачити таку галактику", - сказав Гарт Іллінгворт, астроном із Каліфорнійського університету в Санта-Крузі, який допоміг зародити ідею телескопа Webb у 1980-х роках.

Він додав: "Я сподіваюся, що ми знайдемо ще більш віддалені галактики".



Як повідомляє WP, астрономи кажуть, що ці далекі галактики виглядають дуже червоними. Це тому, що вони так далеко і рухаються так швидко, що довжини хвиль світла розтягуються Всесвітом. Однак усередині самих галактик вигляд зовсім інший.



За словами Іллінгворта, розмір цих далеких галактик становить двадцяту частину розміру Чумацького Шляху.



Такі віддалені галактики складаються в основному з водню та гелію, але містять менше інших елементів. Відсутність елементів – ознака молодості. На розвиток наявних сьогодні елементів були потрібні сотні мільйонів років.



Зірки в цих ранніх галактиках також у мільйон разів яскравіші від нашого Сонця.