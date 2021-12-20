Телефонні переговори Меркель та Лукашенко: про що говорили політики 15 та 17 листопада

08:13 18 листопад Київ, Україна

Учора, 17 листопада, відбулася друга розмова колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель із самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком



За повідомленнями західних ЗМІ можна зробити висновок, що розмова йшла в основному про прийняття Мінськом гумдопомоги ООН і якнайшвидше відправлення на батьківщину натовпів мігрантів на кордоні з Польщею.



Відомо, що в.о. міністра внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєхофер сьогодні з робочим візитом має відвідати Варшаву для консультацій із польським керівництвом щодо конфлікту з Білоруссю.



Як зазначає російська служба DW, ситуацію на польсько-білоруському кордоні Меркель також обговорила і з польським прем'єром Матеушем Моравецьким. Політики домовилися про тісне співробітництво у вирішенні проблем, що виникли на кордоні.



Під час першої телефонної розмови Меркель із Лукашенком, за твердженням видання Bild, він вимагав від Меркель, щоб вона стала посередником у міграційній кризі у діалозі з Володимиром Путіним.



Також Лукашенко зазначив, що його метою, як і раніше, є визнання його президентських повноважень країнами ЄС. Прозвучало і чергове прохання про зняття санкцій ЄС, запроваджених через санкціоновані вибори в Білорусі, терор щодо опозиції, захоплення літака та викрадення білоруського журналіста.



Окрім іншого, Олександр Лукашенко висловив сподівання, що Німеччина прихистить половину мігрантів, які приїхали до Білорусі. При цьому він попросив фінансову допомогу для аварійних притулків та будинків для біженців, оскільки, за словами Лукашенка, він побоюється ще більшої хвилі нелегалів з Афганістану.



За інформацією німецького видання, Меркель залишилася непохитною, але пообіцяла Лукашенку розглянути різні питання та обговорити їх із главами держав ЄС.