Тегеран заявив про «можливість» домовитися про військовополонених та ядерну угоду

08:47 25 січень Київ, Україна





Про це заявив офіційний представник МЗС Саїд Хатібзаде.



Коментарі Хатібзаде прозвучали у відповідь на зауваження, зроблені послом



"Іран не прийняв жодних попередніх умов з першого дня переговорів", - сказав Хатібзаде. Він додав, що "переговори і без того досить складні, і не повинні ускладнюватися хитромудрими зауваженнями".



Четверо громадян США, затриманих в Ірані, — це ірано-американський бізнесмен Сіамак Намазі, 50 років, та його батько Бакер, 85 років, а також захисник довкілля Морад Тахбаз, 66 років, та бізнесмен Емад Шаркі, 57 років.



«Це гуманітарне питання, і воно було на нашому порядку денному, як до цих переговорів, так і під час них», - сказав Хатібзаде, маючи на увазі становище іранських громадян, які утримуються в США.



Щодо ситуації з ядерними переговорами у Відні, Хатібзаде сказав, що «прогрес у переговорах є, але все ще залишаються дуже важливі питання», які вимагають політичних рішень з боку Вашингтона.



Прагнення врятувати ядерну угоду 2015 року відновилося наприкінці листопада після того, як переговори було припинено у червні, коли Іран обрав ультраконсервативного президента Ебрахіма Раїсі. Тегеран заявив, що «можливо» досягти угоди з двох питань: звільнення ірано-американських ув'язнених та переговорів у Відні щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.Про це заявив офіційний представник МЗС Саїд Хатібзаде.Коментарі Хатібзаде прозвучали у відповідь на зауваження, зроблені послом США в Ірані Робертом Маллі, який заявив, що малоймовірно, що Вашингтон укладе угоду, якщо Тегеран не звільнить чотирьох громадян США."Іран не прийняв жодних попередніх умов з першого дня переговорів", - сказав Хатібзаде. Він додав, що "переговори і без того досить складні, і не повинні ускладнюватися хитромудрими зауваженнями".Четверо громадян США, затриманих в Ірані, — це ірано-американський бізнесмен Сіамак Намазі, 50 років, та його батько Бакер, 85 років, а також захисник довкілля Морад Тахбаз, 66 років, та бізнесмен Емад Шаркі, 57 років.«Це гуманітарне питання, і воно було на нашому порядку денному, як до цих переговорів, так і під час них», - сказав Хатібзаде, маючи на увазі становище іранських громадян, які утримуються в США.Щодо ситуації з ядерними переговорами у Відні, Хатібзаде сказав, що «прогрес у переговорах є, але все ще залишаються дуже важливі питання», які вимагають політичних рішень з боку Вашингтона.Прагнення врятувати ядерну угоду 2015 року відновилося наприкінці листопада після того, як переговори було припинено у червні, коли Іран обрав ультраконсервативного президента Ебрахіма Раїсі.



Угода 2015 року, узгоджена Іраном, США, Китаєм, Росією, Великою Британією, Францією та Німеччиною, передбачала ослаблення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми.



Але США в односторонньому порядку вийшли в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа і знову ввели жорсткі економічні санкції, що спонукало Тегеран почати відмовлятися від своїх зобов'язань.