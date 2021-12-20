Тегеран: Трамп уклав угоду з ІРІ для отримання голосів

Іран фактично підтвердив слова Дональда Трампа про те, що найбільша мрія Тегерана - перемога Джозефа Байдена на президентських виборах в США.

Офіційний представник уряду Ірану Алі Рабії підкреслив, що поки Трамп продовжує політику тиску на Іран, ніякої угоди йому не домогтися

Заява президента США Дональда Трампа про укладення угоди з Тегераном протягом одного місяця після переобрання зроблено виключно для того, щоб залучити голоси виборців. Таку думку висловив у вівторок офіційний представник уряду Ірану Алі Рабії.

"Звісно ж, що останні заяви не мають жодної іншої мети, крім залучення голосів на виборах", - цитує його агентство IRNA. За словами Рабії, "навіть якщо Трамп буде переобраний на другий термін, поки він продовжує політику тиску на Іран, ніякої угоди йому домогтися не вдасться".

Політик зазначив, що "у Трампа було чотири роки, щоб вибрати правильний шлях і почати успішну дипломатію з Іраном". "Він не тільки не зробив цього, а й допустив найбільші помилки для США за останні десятиліття", - додав він.

У понеділок Трамп заявив, що США протягом місяця дійдуть згоди з Іраном в разі його переобрання. За його словами, найбільша мрія іранської сторони - це перемога на президентських виборах найбільш ймовірного кандидата від демократів, колишнього віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.