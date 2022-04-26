Тегеран знайшов "ізраїльський слід" у вбивстві іранського вченого-ядерника

19:13 27 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 27 листопада, Міністерство оборони Ірану повідомило про вбивство керівника центру досліджень при Міноборони, фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде під Тегераном

За даними відомства, на автомобіль Фахрізаде напали «терористичні елементи». У перестрілці між нападниками і охоронцями вченого він отримав серйозні поранення і згодом помер у лікарні.

Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв. Глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що обставини злочину дають підстави вважати, що за ним може стояти Ізраїль.

"Вбивство Фахрізаде - це боягузтво з серйозною вказівкою на причетність Ізраїлю, яка говорить про відчайдушну войовничість злочинців", - написав у Twitter глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

Довідка: Фахрізаде був одним з провідних розробників іранської ядерної програми, в 2018 році прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу заявляв, що він є керівником всього ядерного проєкту Тегерана. У ЗМІ його називали «іранським Оппенгеймером» і «батьком іранської бомби». Ядерна зброя в Ірані при цьому поки не створена.