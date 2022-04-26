Тегеран знайшов "ізраїльський слід" у вбивстві іранського вченого-ядерника

19:13 27 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 27 листопада, Міністерство оборони Ірану повідомило про вбивство керівника центру досліджень при Міноборони, фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде під Тегераном.
 
За даними відомства, на автомобіль Фахрізаде напали «терористичні елементи». У перестрілці між нападниками і охоронцями вченого він отримав серйозні поранення і згодом помер у лікарні.
фото: место нападения на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв. Глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що обставини злочину дають підстави вважати, що за ним може стояти Ізраїль.
"Вбивство Фахрізаде - це боягузтво з серйозною вказівкою на причетність Ізраїлю, яка говорить про відчайдушну войовничість злочинців", - написав у Twitter глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф.
фото: Твит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа
Довідка: Фахрізаде був одним з провідних розробників іранської ядерної програми, в 2018 році прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу заявляв, що він є керівником всього ядерного проєкту Тегерана. У ЗМІ його називали «іранським Оппенгеймером» і «батьком іранської бомби». Ядерна зброя в Ірані при цьому поки не створена.