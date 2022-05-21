Тед Круз про Північний потік-2: цей проєкт ніколи не буде запущений, і по газопроводу ніколи не піде газ

15:26 17 грудня Київ, Україна

Нові санкції США щодо російського комерційного проєкту "Північний потік-2" послужать стоп-сигналом для більшості зарубіжних інвесторів даного проєкту.

Про це повідомляє USA Today з посиланням на заяву американського сенатора від Республіканської партії Теда Круза.



Він заявив, що нова хвиля обмежень підготовлена "з хірургічною точністю".



Круз пояснив, що санкції націлені на операції по будівництву газопроводу. Вони зачіпають страхові компанії і процес сертифікації газопроводу.



"Друга хвиля санкцій підготовлена з хірургічною точністю, щоб не допустити закінчення будівництва. Вважаю, що цей проєкт ніколи не буде запущений, і по газопроводу ніколи не піде газ", - сказав сенатор.



Круз додав, що це стане сигналом всім міжнародним інвесторам проєкту.