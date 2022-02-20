Танковий наступ збройних сил Азербайджану на Карабах

Про останні події в районі Нагірного Карабаху повідомляє Sputnik Вірменія. За словами прессекретаря військового відомства Вірменії Шушана Степаняна, військова армія Азербайджану здійснила танковий наступ на південному напрямку лінії зіткнення в Карабаху.

За словами Степаняна, противник наткнувся на запеклий опір танкових і протитанкових підрозділів вірменських збройних сил і втратив 10 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, Азербайджан почав повномасштабний військовий наступ на Вірменію. Про це заявили в Міноборони Азербайджану в неділю, 27 вересня.

Також повідомлялося, що Вірменія звинуватила Азербайджан в застосуванні вогнеметної системи.