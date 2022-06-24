Танкери з російською нафтою почали "зникати" в Атлантиці

14:14 24 червня Київ, Україна





За останні 10 днів принаймні 3 з них, пройшовши Європу, яка ввела ембарго на російську нафту (щоправда, з відстрочкою), вийшли в Атлантику і зникли на території між островом Мадейра та Азорськими островами. Очевидно, там вони перевантажують нафту на інші кораблі. Так, у травні Bloomberg відстежив, що супертанкер Lauren прийняв нафту з судна Zhen I, яке потім повернулося до Балтійського моря, щоб узяти новий вантаж у порту Приморськ.



Lauren здатний прийняти вантаж із трьох танкерів розміром з Zhen I.



Перевалка в морі не є чимось дивним, але зазвичай танкери перевантажують нафту в захищених від хвилювання водах, щоб знизити ризик її розливу. Російську нафту раніше перевантажували біля берегів Данії, Іспанії на західній частині Середземного моря чи біля Роттердама. У відкритому морі перевалка російської нафти здійснюється вперше, зазначає Bloomberg, — до вторгнення росії в Україну і введення санкцій нафту в Атлантиці ніколи не перевантажували. Танкери , які перевозять російську нафту, дедалі частіше зникають з поля зору в Атлантичному океані, свідчать дані систем з відстеження суден, які збирає Bloomberg.За останні 10 днів принаймні 3 з них, пройшовши Європу, яка ввела ембарго на російську нафту (щоправда, з відстрочкою), вийшли в Атлантику і зникли на території між островом Мадейра та Азорськими островами. Очевидно, там вони перевантажують нафту на інші кораблі. Так, у травні Bloomberg відстежив, що супертанкер Lauren прийняв нафту з судна Zhen I, яке потім повернулося до Балтійського моря, щоб узяти новий вантаж у порту Приморськ.Lauren здатний прийняти вантаж із трьох танкерів розміром з Zhen I.Перевалка в морі не є чимось дивним, але зазвичай танкери перевантажують нафту в захищених від хвилювання водах, щоб знизити ризик її розливу. Російську нафту раніше перевантажували біля берегів Данії, Іспанії на західній частині Середземного моря чи біля Роттердама. У відкритому морі перевалка російської нафти здійснюється вперше, зазначає Bloomberg, — до вторгнення росії в Україну і введення санкцій нафту в Атлантиці ніколи не перевантажували.

Деякі російські вантажі також починають зникати з поля зору на шляху до Азії. Хоча перевантаження нафти з меншого судна на більше є звичним явищем на ринку, незвичайно те, що вони вимикають свою локацію — це тактика, яка часто використовується для покупки нафти з таких країн, як Іран і Венесуела.