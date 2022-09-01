Танкер із російською нафтою зіткнувся з човном у протоці Дарданелли

У протоці Дарданелли, в районі турецького Бурханлі, зіткнулися танкер, що прямував з росії з вантажем нафти до Греції, і малий моторний човен.
Про це напередодні увечері повідомило агентство ІНА.
Аварія сталася близько 21:00 (25 серпня – ред.) за умов сильного дощу. 140-метровий танкер Karakuz, який прямував з росії до Греції, зіткнувся з катером, на якому перебували двоє людей, – йдеться у повідомленні.
Управління служби руху суден Чанаккале направило до місця події буксир та катер.
За попередньою інформацією, жертв внаслідок аварії немає. Пошкоджений катер заднім ходом дістався причалу.
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