Митниця Фінляндії затримала два десятки яхт, що належать підсанкційним олігархам Росії

11:32 22 березня Київ, Україна

Фінська митниця затримала 21 яхту, яка може належати підсанкційним російським олігархам чи їхнім компаніям.



Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.



Про затримання суден стало відомо минулого четверга та п'ятниці. Митниця розслідує, чи яхти належать особам або організаціям, які перебувають під санкціями ЄС.



Поки що точно не відомо, чи це так, оскільки судна зареєстровані у всьому світі.



Якщо митниця отримає достатню впевненість у приналежності, то відповідальне відомство із примусового стягнення боргів зможе перейти до заморожування майна.



Як повідомлялося, влада Гібралтару затримала супер'яхту, пов'язану з власником найбільшого в Росії виробника сталевих труб Дмитра Пумпянського.



21 березня в порт турецького міста Бодрум зайшла супер'яхта російського мільярдера Романа Абрамовича Solaris, їй намагалася завадити пришвартуватися юнацька команда українських яхтсменів.