Таліби заборонили показувати на афганському телебаченні жінок

06:37 23 листопад Київ, Україна

Бойовики "Талібану", які захопили владу в Афганістані, оприлюднили нові правила роботи для місцевих телеканалів, які серед іншого забороняють з'являтися жінкам у телевізійних шоу.



Про це повідомляє ВВС.



Бойовики підготували 8 нових правил, яких повинні дотримуватися журналісти на телебаченні. Під заборону потрапили фільми, що суперечать принципам шаріату та афганським цінностям, стрічки, які можуть образити релігію та демонстрацію інтимних частин чоловічого тіла.



Не зможуть працювати ведучими на телебаченні ті журналістки, які відмовляться носити хустку.



Член однієї з афганських медійних організацій розповів, що правила стали для місцевих журналістів несподіваними, адже раніше телеканали зазвичай показували розважальні шоу та серіали за участю жінок. Це, за його прогнозом, призведе до закриття більшості телевізійних медіа.



З 2017-го в Афганістані працював жіночий телеканал ZAN TV, який інформував глядачок, зокрема, про гендерну рівність та їхні права.

“Багато афганських жінок не вміють читати та писати. Але вони дивляться телевізор також тому, що жінки проводять багато часу вдома”, – розповідала продюсерка телеканалу Насрін Нава.

Після захоплення влади талібами телеканал було закрито.



Основою політичної програми "Талібану" є заклики до організації життя на основі норм ісламського права у його радикально традиційних трактуваннях. Зокрема, йдеться про заборону жінкам працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися у громадських місцях із відкритим обличчям та без чоловіків. Крім того, таліби виступають проти освіти жінок.



У серпні 2021-го бойовики спочатку обіцяли поважати права жінок, проте потім заборонили їм повертатися до навчання, працювати і змусили носити нікаб та інший одяг, що закриває тіло. Незгодних, які наважилися виходити на акції, розганяли сльозогінним газом.