Таліби захопили в Афганістані багато американської зброї і військової техніки

10:37 18 серпня Киев, Украина

Захопивши всю країну, таліби отримали як трофей і зброю американських військ, які покинули Афганістан. У Білому домі не відкидають факту захоплення талібами великої кількості сучасної американської зброї і військової техніки. Це підтвердив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"У нас немає повної картини того, куди поділася кожна одиниця військової техніки, але, безумовно, значна частина потрапила до рук талібів. І, очевидно, у нас немає впевненості в тому, що вони з готовністю передадуть її нам", - сказав він.

Зокрема, таліби опублікували фотографії американських військових вертольотів Black Hawk, які США надали афганській армії.

"Ці "Чорні яструби" не були передані талібам. Вони були передані афганським національним силам безпеки, щоб ті могли захищатися", - сказав Салліван.

Він зазначив, що президент США Джо Байден розумів ризик свого рішення передати Афганістану ці вертольоти, які могли потрапити до рук талібів, але сподівався, що військові зможуть використовувати їх для захисту своєї країни.

"У якийсь момент Сполученим Штатам слід було сказати, що афганський народ повинен сам постояти за себе", - підсумував Салліван.

Варто відзначити, що в соціальних мережах також публікують багато інших фото і відео із захопленою американською зброєю.

Як відомо, американські військові зараз знаходяться в аеропорту Кабула. Вони будуть там залишатися протягом двох тижнів, поки йде евакуація.