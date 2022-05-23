Таліби захопили в Афганістані багато американської зброї і військової техніки

Захопивши всю країну, таліби отримали як трофей і зброю американських військ, які покинули Афганістан. У Білому домі не відкидають факту захоплення талібами великої кількості сучасної американської зброї і військової техніки. Це підтвердив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
Зокрема, таліби опублікували фотографії американських військових вертольотів Black Hawk, які США надали афганській армії.
Він зазначив, що президент США Джо Байден розумів ризик свого рішення передати Афганістану ці вертольоти, які могли потрапити до рук талібів, але сподівався, що військові зможуть використовувати їх для захисту своєї країни.
Варто відзначити, що в соціальних мережах також публікують багато інших фото і відео із захопленою американською зброєю.
Як відомо, американські військові зараз знаходяться в аеропорту Кабула. Вони будуть там залишатися протягом двох тижнів, поки йде евакуація.
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