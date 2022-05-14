Таліби захопили сьому столицю афганської провінції

07:59 11 серпня Київ, Україна

За останні п'ять днів радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив сім столиць провінцій Афганістану.

Останнім було захоплено місто Фарах на заході країни, яке є адміністративним центром однойменної провінції.

Про це повідомляє DW.



Таліби взяли під свій контроль основні урядові об'єкти міста, включаючи штаб-квартиру поліції, місцеву адміністрацію і в'язницю. Урядові підрозділи відступили до військової бази. Фарах з 128 тисячами жителів розташований на річці Фарахруд. Ситуація з безпекою в провінції в останні роки була напруженою.



Таліби активізували наступ на тлі виведення сил НАТО і союзників з Афганістану. Протягом останніх п'яти днів таліби захопили сім з 34 адміністративних центрів провінцій, в тому числі стратегічно важливе місто Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.



З початку наступальної операції "Талібану" в країні загинули 183 цивільних, майже 1200 отримали поранення, повідомили в ООН. 214 тисяч мирних афганців були змушені покинути свої будинки.