Таліби захопили центр однієї з афганських провінцій

Рух "Талібан" сьогодні повідомив про військове захоплення центру афганської провінції Німруз міста Зарандж.
"Сьогодні вдень резиденція губернатора провінції, будівля управління поліції та багато інших об'єктів в Заранджі потрапили в руки моджахедів. Решта районів очищаються", - повідомив офіційний представник талібів Карі Юсуф Ахмаді в соцмережах.
За даними ЗМІ, велика частина міста перейшла під контроль талібів без будь-якого опору.
Влада країни не коментує те, що відбувається.
Якщо інформація про захоплення міста підтвердиться, то це буде перший провінційний центр, який перейшов під контроль "Талібану" з 2016 року.
Також ЗМІ повідомляють, що сьогодні таліби намагалися захопити столицю провінції Джаузджан, місто Шіберган, але військовим вдалося її відбити.
За даними ЗМІ, велика частина міста перейшла під контроль талібів без будь-якого опору.
Влада країни не коментує те, що відбувається.
Якщо інформація про захоплення міста підтвердиться, то це буде перший провінційний центр, який перейшов під контроль "Талібану" з 2016 року.
Також ЗМІ повідомляють, що сьогодні таліби намагалися захопити столицю провінції Джаузджан, місто Шіберган, але військовим вдалося її відбити.
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