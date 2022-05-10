Таліби захопили центр однієї з афганських провінцій

17:36 06 серпня Київ, Україна

Рух "Талібан" сьогодні повідомив про військове захоплення центру афганської провінції Німруз міста Зарандж.

"Сьогодні вдень резиденція губернатора провінції, будівля управління поліції та багато інших об'єктів в Заранджі потрапили в руки моджахедів. Решта районів очищаються", - повідомив офіційний представник талібів Карі Юсуф Ахмаді в соцмережах.



За даними ЗМІ, велика частина міста перейшла під контроль талібів без будь-якого опору.



Влада країни не коментує те, що відбувається.



Якщо інформація про захоплення міста підтвердиться, то це буде перший провінційний центр, який перейшов під контроль "Талібану" з 2016 року.



Також ЗМІ повідомляють, що сьогодні таліби намагалися захопити столицю провінції Джаузджан, місто Шіберган, але військовим вдалося її відбити.