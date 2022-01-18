Таліби влаштували військовий парад в Афганістані

13:03 17 січень Київ, Україна

Минулого тижня в Маймані, столиці провінції Фарьяб, спалахнули протести після того, як командира узбецьких талібів було затримано за підозрою у причетності до змови з метою викрадення людей.



Заворушення викликали побоювання з приводу напруженості між узбецькими та пуштунськими мирними жителями та бойовиками Талібану, оскільки за непідтвердженими даними представників обох етнічних груп було вбито під час окремих зіткнень.



"Ми перекинули сотні військовослужбовців із сусідніх провінцій, і тепер ситуація знаходиться під контролем", - заявив у вихідні представник Міністерства оборони Афганістану Латіфулла Хакімі.



Недільний парад включав колони бійців у масках, одягнених у відповідні білі туніки з шальвар-камізу, бойові жилети кольору хакі і головні хустки з написом мусульманської декларації віри.



Ще кілька десятків добре озброєних бійців у камуфляжі для джунглів їхали пікапами і бронетранспортерами, захопленими в афганського уряду та американських військ під час блискавичного літнього захоплення Талібаном.



Жителі Маймана вишикувалися вздовж маршруту, багато хто з кам'яними обличчями знімав парад на камери своїх телефонів.



«Два дні тому ситуація була не дуже хороша через демонстрацію, але зараз ситуація нормальна», — сказав Рохулла, 20-річний власник магазину.



«Єдина наша проблема в тому, що у людей немає роботи... але вони дуже задоволені безпекою».



Дисципліна серед рядових, особливо у віддалених районах, стає проблемою, оскільки місцеві командири ігнорують укази з Кабула або виконують накази з власної забаганки.



"Ми влаштували в місті військовий парад, щоб запевнити людей, що ми нікому не дозволимо порушити безпеку", - сказав Джавід, командир Маймана, який, як і багато інших, має тільки одне ім'я.