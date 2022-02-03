Таліби вбили десятки колишніх афганських чиновників і продовжують залякувати населення - ООН

14:00 31 січень Київ, Україна





Про це повідомили у ООН.



З серпня минулого року, коли таліби захопили владу в країні, кількість затримань політичних опонентів, представників громадянського суспільства та інших осіб, які виражають інакодумство, зростає. Незважаючи на оголошення талібами загальної амністії для колишніх чиновників, Місія ООН з допомоги Афганістану продовжує отримувати перевірену інформацію про вбивства, насильницькі зникнення та інші порушення щодо них, жінок-активісток та інших незгодних з владою бойовиків.Про це повідомили у ООН.З серпня минулого року, коли таліби захопили владу в країні, кількість затримань політичних опонентів, представників громадянського суспільства та інших осіб, які виражають інакодумство, зростає.

“На місцях є переконливі докази появи середовища залякування та погіршення дотримання прав людини. Ми залишаємось надзвичайно стурбованими долею кількох жінок-активісток, викрадених з їхніх будинків”, – розповідає глава Місії ООН з допомоги Афганістану Дебора Лайонс.

ООН закликає талібів розпочати ширший діалог про національне примирення, виконувати свої зобов'язання щодо освіти дівчат та стримувати терористичні групи.

"Жоден афганець не повинен жити, боячись стуку в двері вночі, і жодна сім'я не повинна замислюватися про місце перебування та долю своїх близьких", - говорить Лайонс.

Минулого року медіа повідомляли про те, що жінки, які працювали суддями до захоплення влади талібами, змушені ховатися як від переслідувань бойовиків угруповання, так і від злочинців, відпущених із в'язниць. Загрози отримували і прокурори, а щонайменше трьох, за даними афганських адвокатів, убили.



Нагадаємо, що після захоплення влади таліби спочатку запевняли, що поважатимуть права жінок, проте потім заборонили їм повертатися до навчання, працювати, ходити до лікарів без супроводу чоловіків і змусили носити нікаб та інший одяг, що закриває тіло. Незгодних, які наважилися виходити на акції, розганяли сльозогінним газом.



За останні пів року правозахисники зафіксували майже 60 випадків насильства проти ЛГБТ-афганців.