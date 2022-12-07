Таліби провели публічну страту після приходу до влади в Афганістані

18:57 07 грудня Київ, Україна

Таліби здійснили першу публічну страту з часу повернення угруповання до влади в Афганістані минулого року.



Про це повідомило ВВС News.



Представник Талібану заявив, що чоловіка на ім'я Таджмір було вбито на переповненому спортивному стадіоні в південно-західній провінції Фарах після того, як він зізнався у вбивстві.



Десятки лідерів угруповання, зокрема, більшість високопосадовців у їхньому уряді, були присутні на страті.



Це сталося за кілька тижнів після того, як судді отримали інструкції щодо повного дотримання законів шаріату.



Верховний лідер Талібану Хайбатулла Ахундзада видав відповідний указ минулого місяця, наказавши суддям призначати покарання, включаючи публічні страти, публічні ампутації кінцівок та побиття камінням.



Проте конкретні злочини та відповідні покарання не були офіційно визначені "Талібаном".



За словами талібів, ця страта знаменує собою повернення до екстремістського тлумачення шаріату.



Останнім часом угруповання вже здійснило кілька публічних покарань - у тому числі побиття десятка людей перед переповненим футбольним стадіоном у провінції Логар - це перший випадок, коли таліби публічно визнали, що стратили когось.



За даними талібів, страчений на ім'я Таджмір близько п'яти років тому зарізав чоловіка Мустафа.



Перед стратою було оприлюднено публічне повідомлення про цю подію та із закликом до всіх громадян "приєднатися до нас на спортивному майданчику".



Мати вбитого розповіла журналістам, що лідери талібів благали її пробачити чоловікові, але вона наполягла на його страті: "Таліби приходили до мене і благали пробачити цього невірного. Вони наполягали на тому, щоб я вибачила цю людину заради Бога, але я сказала їм, що ця людина має бути страчена і похована так само як вона вчинила з моїм сином».