Таліби та терористи "ЛДНР" запрошені на Петербурзький економічний форум

16:39 07 червня Київ, Україна

Представник правлячого в Афганістані руху Талібан візьме участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому також будуть делегації терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР".

Про це пише Радіо Свобода.



Учасником форуму заявлено тимчасового повіреного талібського уряду в Росії Джамал Насір Гарвал, стверджує російський пропагандистський ресурс ТАРС з посиланням на неназване дипломатичне джерело.



МЗС Росії визнало Гарвала офіційним представником Афганістану, хоча Росія не вважає законним уряд талібів, а сам Талібан офіційно визнаний в Росії терористичною організацією.



Раніше адміністрація Форуму повідомляла, що до Петербурга приїдуть також голови терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", які росія перед початком повномасштабного вторгнення в Україну офіційно визнала "незалежними державами".



Радіо Свобода зазначає, що список учасників заходу цього року не розкривається, оскільки багато хто з них не хоче робити свою участь у ньому публічним, побоюючись санкцій.