Таліби та терористи "ЛДНР" запрошені на Петербурзький економічний форум

Представник правлячого в Афганістані руху Талібан візьме участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому також будуть делегації терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР".
Про це пише Радіо Свобода.
Учасником форуму заявлено тимчасового повіреного талібського уряду в Росії Джамал Насір Гарвал, стверджує російський пропагандистський ресурс ТАРС з посиланням на неназване дипломатичне джерело.
МЗС Росії визнало Гарвала офіційним представником Афганістану, хоча Росія не вважає законним уряд талібів, а сам Талібан офіційно визнаний в Росії терористичною організацією.
Раніше адміністрація Форуму повідомляла, що до Петербурга приїдуть також голови терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", які росія перед початком повномасштабного вторгнення в Україну офіційно визнала "незалежними державами".
Радіо Свобода зазначає, що список учасників заходу цього року не розкривається, оскільки багато хто з них не хоче робити свою участь у ньому публічним, побоюючись санкцій.
Учасником форуму заявлено тимчасового повіреного талібського уряду в Росії Джамал Насір Гарвал, стверджує російський пропагандистський ресурс ТАРС з посиланням на неназване дипломатичне джерело.
МЗС Росії визнало Гарвала офіційним представником Афганістану, хоча Росія не вважає законним уряд талібів, а сам Талібан офіційно визнаний в Росії терористичною організацією.
Раніше адміністрація Форуму повідомляла, що до Петербурга приїдуть також голови терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", які росія перед початком повномасштабного вторгнення в Україну офіційно визнала "незалежними державами".
Радіо Свобода зазначає, що список учасників заходу цього року не розкривається, оскільки багато хто з них не хоче робити свою участь у ньому публічним, побоюючись санкцій.
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