Таліби хочуть закуповувати енергоносії у росії

16:17 13 травня Київ, Україна

Самопроголошений Ісламський Емірат Афганістан виявив бажання закуповувати російські енергоносії. Як повідомив тимчасовий повірений у справах країни від сформованого талібами "уряду" Джамал Насір Гарвал. За його словами, Кабул наголошує на інвестиції і не збирається вимагати у москви кредити або позичати у інших країн.



«У нас ведуться переговори у сфері бізнесу та фінансів. Щодо конкретних напрямів, то ми зацікавлені у закупках палива, газу, це те, чого потребує наша країна насамперед», — пояснив дипломат.



За словами Гарвала, загроз безпеки, які раніше заважали реалізації проєкту газопроводу TAPI (Туркменістан – Афганістан – Пакистан – Індія), "більше немає". Будівництво трубопроводу розпочалося у 2015 році. Найбільш проблемною вважалася ділянка, яка проходить територією Афганістану — на ситуації позначався конфлікт усередині країни. Проте таліби після приходу до влади висловилися за продовження проєкту.



Бойовики «Талібану» прийшли до влади в Афганістані на тлі виведення з країни американських військ. У серпні 2021 року таліби заявили про закінчення війни, що тривала двадцять років.



Наприкінці квітня про бажання купувати російську нафту заявила військова хунта М'янми, яка заручилася підтримкою кремля після перевороту минулого року, а потім "відплатила" взаємністю, підтримавши російське вторгнення в Україну.



Як розповів генерал-майор Зо Мін Тун, офіційний представник правлячої Державної адміністративної ради М'янми, за допомогою російських вуглеводнів влада країни сподівається впоратися з дефіцитом електроенергії, через який мільйонам громадян світло подається лише на чотири години на день.