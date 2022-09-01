Таліби хочуть купувати російську нафту по бартеру за родзинки та цілющі трави

14:04 19 серпня Київ, Україна

Глава Мінпромторгу Афганістану Нуріддін Азізі запропонував росії родзинки, лікарські трави та корисні копалини в обмін на нафту.

Йдеться про постачання близько 1 млн тонн бензину та такої ж кількості дизельного палива до кінця цього року.



Чиновник зазначив, що Афганістан «історично» імпортує багато сухофруктів у рф і може відправляти сотні тонн такої продукції. Крім цього, росія потребує сировини для медпрепаратів, а вона зараз коштує дорого.

«У пріоритеті у нас — здійснювати імпорт російських товарів за бартерною схемою. Якщо операції за такою схемою не вийдуть, то ми можемо використати фінансові транзакції», - сказав Азізі.

За його словами, у Кабула «немає жодних проблем» з грошима і немає обмежень з боку США та ЄС, проте «Афганістан та росія мають історичний досвід у взаємній бартерній торгівлі».



«Талібан», який прийшов до влади в Афганістан, визнаний у росії терористичною організацією і заборонений, проте кремль це не бентежить. Про зародження «Дружби» між москвою та Кабулом громадськості стало відомо на початку червня, коли російське керівництво покликало талібів на XXV Петербурзький міжнародний економічний форум.



У ході заходу заступник голови торгової палати Афганістану Мохаммадюніс Хоссейн повідомив, що країна збирається купити у росії два млн тонн пшениці, п'ять тисяч тонн нафти, в перспективі довівши цю цифру до 10 тисяч тонн. Також можливі постачання скла та деревини.