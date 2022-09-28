Таліби домовилися з росією про постачання палива, газу та пшениці

11:24 28 вересня Київ, Україна

Визнані в росії екстремістами таліби підписали попередню угоду з росією про постачання в країну бензину , дизельного палива, газу та пшениці.

Про це в інтерв'ю Reuters розповів виконавець обов'язків міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нооруддін Азізі.

За його словами, міністерство працює над диверсифікацією своїх торгових партнерів, а росія запропонувала адміністрації талібів найвигідніші умови порівняно із середніми світовими цінами на сировину.

Як відзначає Reuters, це перша відома велика міжнародна економічна угода, укладена талібами з того часу, як вони прийшли до влади більше року тому. Ця угода може послабити міжнародну ізоляцію «Талібану» в умовах, коли Афганістан виявився фактично відрізаним від глобальної банківської системи.



Таліби захопили владу в Афганістані у серпні 2021 року після того, як країну залишили американські військові.



У росії (як і в багатьох інших країнах) рух «Талібан» визнано терористичним, при цьому державним ЗМІ доручили скасувати відповідне маркування у матеріалах про талібів. Натомість при згадці «Талібану» необхідно писати виноску: «Організація перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність».



За словами глави російського мзс сергія лаврова, зроблені талібами заяви під час переговорів у москві дозволяють говорити про те, що це «розсудливі люди».