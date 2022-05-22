Таліби дали першу після захоплення влади в Афганістані пресконференцію

Представник руху "Талібан" Забіхула Муджахід на першій пресконференції після захоплення влади заявив, що в країні введуть ісламські закони, "врахують помилки" минулого керівництва і відмовляться від помсти посібникам окупантів.
Муджахід заявляє, що війни в країні більше не буде.
За його словами, таліби "помилували і амністували всіх, хто виступав проти".
Муджахід також заявив, що "Талібан" вважає, що має право вводити ісламські закони в Афганістані.
За його словами, всі ЗМІ Афганістану продовжать роботу, але в інтересах країни і без порушення норм ісламу.
Крім того, Муджахід назвав пріоритетом безпеку жителів Кабула і іноземних дипломатів в столиці Афганістану.
Муджахід запевнив, що "Талібан" забезпечить дотримання прав жінок в Афганістані відповідно до законів шаріату.
За його словами, жінки зможуть здобувати освіту, в тому числі в університетах, і будуть мати право на роботу, носіння паранджі від жінок не вимагатимуть, досить тільки хустки.
В Афганістані сформують сильний інклюзивний ісламський уряд, заявив Муджахід і привітав афганців з "закінченням окупації США".
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