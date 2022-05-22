Таліби дали першу після захоплення влади в Афганістані пресконференцію

19:48 17 серпня Київ, Україна

Представник руху "Талібан" Забіхула Муджахід на першій пресконференції після захоплення влади заявив, що в країні введуть ісламські закони, "врахують помилки" минулого керівництва і відмовляться від помсти посібникам окупантів.

"Ми не хочемо зводити рахунки ні з ким в Афганістані", - сказав він, зазначивши, що таліби мають намір "врахувати помилки" минулої влади.

Муджахід заявляє, що війни в країні більше не буде.

"Свобода і незалежність - законні права афганського народу, який сприяв вигнанню окупантів після сильного опору. Ми не хочемо зводити рахунки ні з ким в Афганістані", - сказав він.

За його словами, таліби "помилували і амністували всіх, хто виступав проти".

"Ми не збираємося мститися посібникам окупантів або представникам колишнього режиму, всі вони наші партнери в будівництві нашої батьківщини", - додав таліб.

Муджахід також заявив, що "Талібан" вважає, що має право вводити ісламські закони в Афганістані.

"Ми з повагою ставимося до власних звичаїв і традицій. Це наше мирне право - вводити ісламські закони в нашій країні", - сказав він.

За його словами, всі ЗМІ Афганістану продовжать роботу, але в інтересах країни і без порушення норм ісламу.



Крім того, Муджахід назвав пріоритетом безпеку жителів Кабула і іноземних дипломатів в столиці Афганістану.

"Ми хочемо запевнити весь світ, що жителі Кабула, дипломати, міжнародні організації та некомерційні організації зараз не піддаються загрозі. Ніяких зловживань щодо будь-кого не буде", - сказав він.

Муджахід запевнив, що "Талібан" забезпечить дотримання прав жінок в Афганістані відповідно до законів шаріату.

"Жінки житимуть в рамках шаріату. Сусідні країни і світові держави не повинні думати, що ми не визнаємо права жінок. Слава богу, ми мусульмани і наші жінки теж мусульманки", - сказав він.

За його словами, жінки зможуть здобувати освіту, в тому числі в університетах, і будуть мати право на роботу, носіння паранджі від жінок не вимагатимуть, досить тільки хустки.



В Афганістані сформують сильний інклюзивний ісламський уряд, заявив Муджахід і привітав афганців з "закінченням окупації США".