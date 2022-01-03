Таліби активно борються з вживанням та виробництвом алкоголю в Афганістані

07:30 03 січень Київ, Україна

Нова влада Талібану вживає жорстких заходів проти продажу алкоголю, у зв'язку з цим в один із каналів Кабула було вилито близько 3 тис. літрів спиртного.



На відеозаписі, опублікованому Головним управлінням розвідки (GDI), видно, як його агенти виливають На відеозаписі, опублікованому Головним управлінням розвідки (GDI), видно, як його агенти виливають алкоголь , що зберігався в бочках, в канал, після його захоплення під час рейду в столиці.



"Мусульмани повинні серйозно утримуватися від виробництва та вживання алкоголю", - сказав представник розвідки у кадрах, опублікованих агентством у Twitter у неділю.



Невідомо, коли було проведено рейд і коли саме алкоголь було знищено, але в заяві агентства йдеться, що під час операції було заарештовано трьох дилерів.



Продаж та вживання алкоголю в Афганістані були заборонені навіть за попереднього режиму, але з приходом до влади талібів контроль посилився. Відколи вони прийшли до влади, по країні почастішали рейди, у тому числі стосовно осіб, які вживають наркотики.