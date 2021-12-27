"Талібан" заборонив возити жінок без хіджабу та включати музику в машинах

18:30 27 грудень Київ, Україна

Бойовики ультрарадикального ісламського руху Талібан в Афганістані заборонили в машинах слухати музику, а також возити жінок без хіджабу. Крім того, власники транспортних засобів не повинні перевозити жінок, які подорожують на відстань понад 72 км, без супроводу близького родича чоловічої статі.

Такі нові правила містить директива місцевого Міністерства заохочення чесноти та запобігання порокам.



Прес-секретар міністерства Садік Акіф Махаджер виступив на захист обмежень, сказавши, що вони відповідають законам шаріату.



Указ також зобов'язує водіїв громадського транспорту Афганістану, де працюють чоловіки, відростити бороду та робити перерви у роботі для молитви.



Декілька тижнів тому таліби розпорядилися афганським телеканалам припинити показ драм та серіалів за участю актрис, а також вимагати від провідних новин носити хіджаб під час ефіру.



Талібан захопив владу в країні в серпні, коли уряд, що підтримувався Заходом у Кабулі, і афганські сили безпеки втратили владу на останніх етапах виведення з країни міжнародних військових сил під керівництвом США.



Однак світова спільнота не визнала уряд Талібану і відмовилася безпосередньо співпрацювати з групою, відомою своїми терористичними діями та обмеженням прав людини, зокрема жінок.

"Одна з наших найбільших проблем у будь-яких розмовах з Талібаном - це стан, статус та поводження з жінками та дівчатами, у тому числі доступ до освіти для дівчат. Я хвилююся, що Талібан не дотримується того, що, як ми знаємо, є належною поведінкою та правильним ставленням до дівчат та жінок. Це одна з наших найбільших занепокоєнь, - сказала віце-президент США Камала Гарріс.

Талібан не дозволив більшості афганських жінок повернутися на роботу, а школяркам – відновити заняття в багатьох провінціях, незважаючи на те, що вони пообіцяли дотримуватися більш помірного режиму порівняно з їх суворим режимом правління в 1996-2001 роках.



Тоді жінкам забороняли виходити з дому без супроводу чоловіка, змушували носити бурку, що закривала їх з ніг до голови, забороняли працювати і вчитися.. Тодішнє Міністерство заохочення чесноти та запобігання пороку звинувачувалося у серйозних порушеннях прав людини, що призвело до ізоляції Афганістану у світі.



Після повернення до влади Талібану Сполучені Штати та інші західні країни, а також фінансові установи призупинили фінансову допомогу Афганістану.



Призупинення фінансової підтримки та санкції занурили економіку в кризу. Зараз за оцінками ООН 23 мільйони людей в Афганістані страждають від голоду.



Таліби закликали Вашингтон розморозити активи центрального банку Афганістану на суму приблизно 9,4 мільярда доларів та зняти фінансові обмеження, стверджуючи, що їх новий уряд представляє всіх афганців і працює над дотриманням прав людини щодо всіх громадян згідно з ісламськими законами.