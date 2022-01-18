Талібан викреслює афганських жінок із суспільного життя - експерти ООН

07:29 18 січень Київ, Україна





Лідери талібів «інституціоналізують широкомасштабну та систематичну дискримінацію та насильство за ознакою статі» щодо жінок, йдеться у заяві, опублікованій Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини.



Експерти знову висловили тривогу з приводу низки обмежувальних заходів, особливо щодо жінок та дівчаток, запроваджених талібами з моменту захоплення влади у серпні минулого року. Група експертів Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини заявила, що ісламістський уряд Афганістану Талібан намагається витіснити жінок та дівчаток із суспільного життя.Лідери талібів «інституціоналізують широкомасштабну та систематичну дискримінацію та насильство за ознакою статі» щодо жінок, йдеться у заяві, опублікованій Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини.Експерти знову висловили тривогу з приводу низки обмежувальних заходів, особливо щодо жінок та дівчаток, запроваджених талібами з моменту захоплення влади у серпні минулого року.

«Спільно ці заходи є колективним покаранням жінок і дівчаток, заснованим на гендерних упередженнях», — заявили експерти.

Таліби заборонили більшості афганських жінок повертатися на роботу, наказали таксистам пропонувати поїздки тільки пасажирам жіночої статі в хіджабах, зажадали, щоб родич-чоловік супроводжував жінок, які подорожують на відстань понад 72 кілометри, та запровадили суворий дрес-код для жінок та дівчаток.

«Окрім серйозного обмеження їхньої свободи пересування, вираження думок, а також їхньої участі в громадських і політичних справах, ця політика також вплинула на здатність жінок працювати і заробляти на життя, штовхаючи їх ще далі в злидні», — вважають експерти.

Більшість середніх шкіл для дівчаток в Афганістані залишаються закритими.



Лідери Талібану заявили, що дозволять усім дівчаткам повернутися до школи після афганського Нового року, що починається на початку березня. Вони кажуть, що причиною затримки є такі проблеми, як виплата заробітної плати вчителям та забезпечення безпечних умов для учениць відповідно до ісламських вчень.

"Ми поважаємо права жінок, але вимагаємо, щоб вони носили хіджаб", - заявив Сухаїл Шахін, призначений постійний представник талібів в ООН.

Критики продовжують сумніватися у чесності обіцянок талібів щодо дівчат та шкіл.

"Ми також глибоко стурбовані різкою реакцією влади де-факто на афганських жінок і дівчаток, які заявляють про свої основні права, а також повідомленнями про те, що мирних демонстрантів часто били, вони зазнавали жорстокого поводження, їм погрожували і, в підтверджених випадках, довільно затримували", – заявили експерти.

Жінки регулярно виходять на вулиці Кабула та інших міст на знак протесту проти порушення талібами їхніх прав. Сили Талібану час від часу застосовували насильство для розгону цих протестів та забороняли несанкціоновані демонстрації.

У неділю поліція Талібану застосувала перцевий балончик проти групи приблизно з 20 жінок, які протестували в афганській столиці, засуджуючи обмеження їхніх прав, у тому числі обов'язкове носіння хіджабу, як стверджують учасники. Під час мітингу протестувальники підпалили хіджаб, який міністерство талібів щодо ісламської орієнтації приписало жінкам.



Міністерство заохочення чесноти та запобігання пороку у відповідь попередило, що ісламська священна книга Коран наказує мусульманкам носити хіджаб.

«Виступ проти носіння хіджабу фактично суперечить заповіді Корану та вченню Пророка. Ми просимо наших сестер-мусульманок не піддаватися впливу іноземців і не заохочувати протидії хіджабу», — йдеться у заяві міністерства у Твіттері з посиланням на пророка Мухаммеда.

Критики, такі як Хізер Барр із Human Rights Watch, поставили під сумнів твердження талібів.

«Одержимість тим, як жінки одягаються, часто була найменшою з їхніх проблем, але це свідчить про бажання талібів диктувати та обмежувати кожен аспект життя жінок. Схоже, таліби вважають, що вони є єдиними людьми на планеті, які повністю розуміють і поважають іслам», — сказала Барр.

Утиск жінок групою фундаменталістів під час їхнього колишнього перебування при владі в Афганістані в 1990-х роках є однією з основних причин, з яких світова спільнота відмовилася визнати новий уряд у Кабулі і заблокувала його доступ до афганських валютних резервів, які переважно зберігаються у Сполучених Штатах.



Фінансові обмеження і санкції, що продовжуються щодо лідерів талібів, призвели до краху афганської економіки і посилили гуманітарні потрясіння в країні, що роздирається конфліктом.



Експерти ООН закликали світову спільноту активізувати гостро необхідну гуманітарну допомогу афганцям. Вони наголосили на необхідності чинити тиск на владу талібів, щоб вони негайно зняли обмеження основних прав жінок та дівчаток.