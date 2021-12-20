11:02 01 грудень Київ, Україна

Талібан вбиває та викрадає десятки колишніх офіцерів: правозахисна група



Правозахисна організація Human Rights Watch повідомила про численні порушення з боку бойовиків угрупування Талібан, які керують в Афганістані. З приходом до влади талібів безвісти зникли понад 100 колишніх офіцерів поліції та розвідки.



Група вказала на продовження дій у відповідь проти збройних сил поваленого уряду, незважаючи на оголошену амністію.



У повідомленні йдеться, що сили Талібану вистежують колишніх офіцерів, використовуючи дані державної служби, і переслідують тих, хто здався та отримав листи, які гарантують їхню безпеку. У деяких випадках командири місцевих талібів складали списки жертв, заявляючи, що вони вчинили "непробачні" дії.



"Схема вбивств посіяла жах по всьому Афганістану, оскільки ніхто, пов'язаний з колишнім урядом, не може почуватися в безпеці, оскільки вони уникли загрози репресій", - йдеться у звіті Human Rights Watch.



У доповіді йдеться, що сили Талібану також націлені на людей, яких вони підозрюють у підтримці угрупування Ісламська держава у східній провінції Нангархар, епіцентрі атак ІД. За словами очевидців, у столиці провінції Джелалабаді у вівторок відбулася запекла 8-годинна перестрілка, коли сили Талібану здійснили наліт на передбачуване укриття бойовиків ІД. Заступник начальника поліції провінції Тахір Мобаріз сказав, що під час бойових дій жінка та чоловік у будинку підірвали жилети смертника та загинули внаслідок вибухів, а третю людину було вбито пострілом. За його словами, затримано двох ймовірних бойовиків.



Керівництво талібів неодноразово заявляло, що працівникам колишнього уряду, зокрема, військовослужбовцям, нема чого їх боятися. Колишні армійські офіцери заявили, що їм наказали здати зброю, а натомість вони отримали документ, що підтверджує їхню безпеку.



У суботу прем'єр-міністр Талібану Мохаммед Хасан Ахунд у публічному зверненні заперечував факт відплати.



Однак Х'юман Райтс Вотч заявила, що обіцяна амністія не завадила місцевим командирам вжити заходів у відповідь проти колишніх військовослужбовців, поліціянтів і спецслужб.



"Талібан повинен запобігти подальшим вбивствам, притягнути винних до відповідальності та виплатити компенсацію сім'ям жертв", - сказала Патриція Госсман, заступниця директора організації з Азії.



В ході інтерв'ю зі свідками, родичами, колишніми урядовцями, талібами та іншими людьми Х'юман Райтс Вотч заявила, що задокументувала вбивства або насильницькі "зникнення" 47 колишніх військовослужбовців у чотирьох провінціях у період з 15 серпня по 31 жовтня. Дослідження показало, що мали місце щонайменше 53 вбивства.



Дослідження було зосереджено на провінціях Газні, Кандагар, Кундуз та Гільменд.



Також правозахисники повідомили, що бойовики «Талібану» проводять нічні рейди домівками, щоб затримати колишніх співробітників служби безпеки. Погрожують і ображають їхніх родичів, щоб ті розкрили місцезнаходження тих, хто розшукується. У багатьох задокументованих випадках тіла затриманих згодом виявили покинутими на вулиці.



В одному випадку, згаданому у звіті, колишній боєць Національного управління безпеки на ім'я Абдул Кадір після падіння уряду переховувався в провінції Кундуз, а потім повернувся, щоб жити зі своїми родичами. 25 серпня його зупинили на блок-посту бойовики Талібану. Він визнав, що був членом НАБ, але вказав на амністію. Бойовики все одно затримали його, а за три дні його тіло знайшли на березі річки.



У провінції Газні колишній начальник місцевої поліції на ім'я Саадат зник після відвідин ринку в середині жовтня. Пізніше місцеві жителі принесли його тіло до його будинку, розповівши родичам, що його було вбито на дорозі озброєними людьми, які, на їхню думку, були талібами.



У вересні керівництво Талібану оголосило про створення комісії для розслідування повідомлень про порушення прав та злочинів, скоєних їхніми власними бойовиками. Але поки що комісія оголосила про арешт лише кількох членів за крадіжки та звільнення інших, а також за корупцію, повідомляє Human Rights Watch.