Талібан прибув до Женеви для переговорів

06:05 09 лютий Київ, Україна

Делегація талібів прибула у вівторок до Женеви для участі у тижневих переговорах з гуманітарного доступу та прав людини, організованих НУО.



Делегація також зустрінеться зі швейцарськими та іншими європейськими офіційними особами, а також представниками Червоного Хреста, хоча Міністерство закордонних справ Швейцарії наполягає на тому, що їхня присутність на швейцарській землі не означає визнання їхнього режиму.



Нагадаємо, безкомпромісний ісламістський рух захопив владу в середині серпня. З того часу Афганістан поринув у фінансовий хаос, зі зростанням інфляції та безробіття, а припинення допомоги спровокувало гуманітарну кризу в країні, що вже спустошена десятиліттями війни.



Фонд Женевський заклик, який займається захистом цивільних осіб під час конфлікту, заявив, що з понеділка по п'ятницю за зачиненими дверима проводить конференцію по Афганістану, спрямовану на посилення безперешкодної доставки гуманітарної допомоги до країни.



«Країна зіткнулася зі складною надзвичайною ситуацією через збройні конфлікти, Covid-19 і його соціально-економічні наслідки, а також екстремальні погодні умови», — йдеться у заяві неурядової організації.



«Сьогодні 23 мільйони афганців схильні до ризику недоїдання, а 97 % населення живе за межею бідності».



Швейцарське інформаційне агентство ATS повідомило, що женевську делегацію очолює Латіфулла Хакімі, вона налічує близько 10 людей.



Хакімі - високопосадовець Міністерства оборони талібів. Він очолює комісію, створену урядом Талібану для виявлення членів, які нехтували правилами жорсткого руху.



Цього тижня з делегацією також мають зустрітися представники Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва, а також відділу миру та прав людини Міністерства закордонних справ та його азіатсько-тихоокеанського відділу.



Проте прессекретарка МЗС підкреслила, що їхня присутність «не є легітимацією чи визнанням талібів».



Вони обговорюватимуть гуманітарний доступ, захист гуманітарних працівників та дотримання прав людини, а також захист дітей.



Зустріч Червоного Хреста



У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що проведуть переговори із делегацією так званого Ісламського Емірату Афганістану (ІЕА).



«МКЧХ має давні відносини з МЕА. Цей діалог необхідний для виконання нашої строго нейтральної та неупередженої гуманітарної місії», - сказав представник.



«Ми продовжимо цей діалог з високопоставленою делегацією МЕА в Женеві цього тижня і сподіваємось на конструктивні обговорення».



Женевський заклик заявив, що його конференція спрямована на покращення дотримання гуманітарних норм в Афганістані та безпечного проходження допомоги.



НУО заявила, що її рідне місто було обрано для проведення переговорів, оскільки воно має давні традиції переговорів та дотримання міжнародного гуманітарного права.



Минулого місяця Організація Об'єднаних Націй заявила, що в 2022 році Афганістану буде потрібна допомога у розмірі 5 мільярдів доларів (4,4 мільярда євро), щоб запобігти гуманітарній катастрофі та забезпечити розореній країні майбутнє після 40 років страждань.