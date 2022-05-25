«Талібан» оголосив про відродження Ісламського Емірату Афганістан

У День Незалежності радикальний рух "Талібан" повернув "історичну" назву Афганістану - Ісламський Емірат Афганістан.
Про це сказано в першій декларації, виданій радикальним рухом "Талібан" після захоплення влади в Афганістані. Документ приурочений до 102-ї річниці здобуття країною незалежності.
Ісламський Емірат Афганістан - саме таку назву використовував рух під час свого жорстокого правління в період з 1996 по 2001 рік.
У декларації також йдеться про те, що 102 роки тому моджахеди Афганістану "здобули незалежність від британського колоніального панування в результаті вісімдесятирічного опору".
Крах Британської імперії від рук афганських моджахедів вважався найбільшою подією століття, і багато інших приречених націй світу були врятовані від кайданів колоніалізму", - заявили таліби, додавши, що Афганістан здобув перемогу не тільки над Британською імперією, а й над СРСР "стерши його ім'я" з карти світу.
Також в документі йдеться і про виведення американських військ з країни.
Резюмуючи свою заяву, таліби заявили, що "перемогли одну за одною три найбільші імперіалістичні держави за три століття".
День Незалежності Афганістану відзначається 19 серпня - в цей день в 1919 році був підписаний англо-афганський договір, відповідно до якого Великобританія визнала незалежність держави.
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