«Талібан» оголосив про відродження Ісламського Емірату Афганістан

17:23 19 серпня Киев, Украина

У День Незалежності радикальний рух "Талібан" повернув "історичну" назву Афганістану - Ісламський Емірат Афганістан.

Про це сказано в першій декларації, виданій радикальним рухом "Талібан" після захоплення влади в Афганістані. Документ приурочений до 102-ї річниці здобуття країною незалежності.

Ісламський Емірат Афганістан - саме таку назву використовував рух під час свого жорстокого правління в період з 1996 по 2001 рік.

"Афганці дуже пишаються тим, що Ісламський Емірат Афганістан сьогодні знаходиться на порозі незалежності від американської окупації. Це божественне благословення, за яке всі афганці повинні бути вдячні. Ми повинні працювати в єдності і щирості в інтересах ісламської системи в нашій країні, а також в ім'я відновлення і процвітання держави", - цитує документ телеканал Euronews.

У декларації також йдеться про те, що 102 роки тому моджахеди Афганістану "здобули незалежність від британського колоніального панування в результаті вісімдесятирічного опору".



Крах Британської імперії від рук афганських моджахедів вважався найбільшою подією століття, і багато інших приречених націй світу були врятовані від кайданів колоніалізму", - заявили таліби, додавши, що Афганістан здобув перемогу не тільки над Британською імперією, а й над СРСР "стерши його ім'я" з карти світу.



Також в документі йдеться і про виведення американських військ з країни.

"США з тріском зазнали невдачі опору моджахедів і були змушені покинути Афганістан", - стверджують автори декларації.

Резюмуючи свою заяву, таліби заявили, що "перемогли одну за одною три найбільші імперіалістичні держави за три століття".



День Незалежності Афганістану відзначається 19 серпня - в цей день в 1919 році був підписаний англо-афганський договір, відповідно до якого Великобританія визнала незалежність держави.