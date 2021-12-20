Талібан має намір заручитися підтримкою США та "розморозити" афганські гроші

Міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі запевнив, що має намір відновити добросусідські відносини з усіма країнами, включаючи США.
Він закликав Вашингтон та інші країни передати народу Афганістану понад 10 мільярдів доларів, заморожених, коли Талібан прийшов до влади 15 серпня.
«Санкції проти Афганістану не принесуть жодної користі», - сказав Муттакі.
Муттакі визнав обурення миру щодо накладених Талібаном обмежень на освіту дівчаток та жінок в Афганістані. На сьогодні у багатьох частинах країни ученицям старших класів з 7 по 12 класи не дозволяють ходити до школи після приходу до влади талібів, а багатьом жінкам-держслужбовцям було наказано залишатися вдома. Офіційні особи «Талібану» заявили, що їм потрібен час, щоб створити в школах та на робочих місцях розділені за статевою ознакою механізми, які відповідають їхньому суворому тлумаченню ісламу.
Муттакі сказав, що за нового уряду Талібану дівчатка вже ходять до школи до 12 класу в 10 із 34 провінцій країни, приватні школи та університети працюють безперешкодно, і 100% жінок, які раніше працювали в секторі охорони здоров'я, повернулися на роботу.
Щодо публічних страт і переслідувань, Муттакі стверджує, що таліби не переслідували своїх супротивників, а оголосили загальну амністію та забезпечили певний захист. За його словами, лідери попереднього уряду живуть у Кабулі без жодних загроз.
Минулого місяця міжнародна група Human Rights Watch опублікувала звіт, в якому йдеться, що таліби без суду та слідства вбили або насильно зникли понад 100 колишніх співробітників поліції та розвідки у чотирьох провінціях. Проте повідомлень про масштабну відплату не надходило.
Також, Муттакі звинуватив афганський уряд, який прийшов до влади після того, як коаліція, яку очолює США, повалила режим талібів у 2001 році, у проведенні широкомасштабних атак помсти проти талібів. За його словами, сотні зникли безвісти або були вбиті, тисячі людей бігли в гори. Талібан був вигнаний за приховування Аль-Каїди та Усами бен Ладена, який керував терористичними атаками 11 вересня у США.
У угоді за лютий 2020 року, в якій прописані умови виведення військ США, таліби пообіцяли боротися з тероризмом та відмовляти терористичним групам у притулку. Муттакі запевнив, що таліби дотрималися цієї обіцянки, а також взяли на себе зобов'язання не атакувати сили США та НАТО під час завершальної фази виведення, що завершилася наприкінці серпня.
Тим часом бойовики Ісламської Держави за останні чотири місяці активізували напади на патрулі талібів та релігійні меншини. Філія ІД в Афганістані націлилася на мечеті шиїта в столицях провінцій Кундуз і Кандагар і часто робила напади на автомобілі талібів.
Проте Муттакі сказав, що останніми тижнями «Талібан» здобув верх, заявивши, що за останній місяць не було серйозних нападів. Після виведення військ Вашингтон не зміг відслідковувати дії ІД в Афганістані.
Муттакі сказав, що не планує співпрацювати зі США у боротьбі з угрупованням «Ісламська Держава».
Тим не менш, він висловив сподівання, що з часом «Америка повільно змінюватиме свою політику щодо Афганістану», оскільки бачить докази того, що керована талібами країна здатна існувати самостійно.
Він закликав Вашингтон та інші країни передати народу Афганістану понад 10 мільярдів доларів, заморожених, коли Талібан прийшов до влади 15 серпня.
«Санкції проти Афганістану не принесуть жодної користі», - сказав Муттакі.
Муттакі визнав обурення миру щодо накладених Талібаном обмежень на освіту дівчаток та жінок в Афганістані. На сьогодні у багатьох частинах країни ученицям старших класів з 7 по 12 класи не дозволяють ходити до школи після приходу до влади талібів, а багатьом жінкам-держслужбовцям було наказано залишатися вдома. Офіційні особи «Талібану» заявили, що їм потрібен час, щоб створити в школах та на робочих місцях розділені за статевою ознакою механізми, які відповідають їхньому суворому тлумаченню ісламу.
Муттакі сказав, що за нового уряду Талібану дівчатка вже ходять до школи до 12 класу в 10 із 34 провінцій країни, приватні школи та університети працюють безперешкодно, і 100% жінок, які раніше працювали в секторі охорони здоров'я, повернулися на роботу.
Щодо публічних страт і переслідувань, Муттакі стверджує, що таліби не переслідували своїх супротивників, а оголосили загальну амністію та забезпечили певний захист. За його словами, лідери попереднього уряду живуть у Кабулі без жодних загроз.
Минулого місяця міжнародна група Human Rights Watch опублікувала звіт, в якому йдеться, що таліби без суду та слідства вбили або насильно зникли понад 100 колишніх співробітників поліції та розвідки у чотирьох провінціях. Проте повідомлень про масштабну відплату не надходило.
Також, Муттакі звинуватив афганський уряд, який прийшов до влади після того, як коаліція, яку очолює США, повалила режим талібів у 2001 році, у проведенні широкомасштабних атак помсти проти талібів. За його словами, сотні зникли безвісти або були вбиті, тисячі людей бігли в гори. Талібан був вигнаний за приховування Аль-Каїди та Усами бен Ладена, який керував терористичними атаками 11 вересня у США.
У угоді за лютий 2020 року, в якій прописані умови виведення військ США, таліби пообіцяли боротися з тероризмом та відмовляти терористичним групам у притулку. Муттакі запевнив, що таліби дотрималися цієї обіцянки, а також взяли на себе зобов'язання не атакувати сили США та НАТО під час завершальної фази виведення, що завершилася наприкінці серпня.
Тим часом бойовики Ісламської Держави за останні чотири місяці активізували напади на патрулі талібів та релігійні меншини. Філія ІД в Афганістані націлилася на мечеті шиїта в столицях провінцій Кундуз і Кандагар і часто робила напади на автомобілі талібів.
Проте Муттакі сказав, що останніми тижнями «Талібан» здобув верх, заявивши, що за останній місяць не було серйозних нападів. Після виведення військ Вашингтон не зміг відслідковувати дії ІД в Афганістані.
Муттакі сказав, що не планує співпрацювати зі США у боротьбі з угрупованням «Ісламська Держава».
Тим не менш, він висловив сподівання, що з часом «Америка повільно змінюватиме свою політику щодо Афганістану», оскільки бачить докази того, що керована талібами країна здатна існувати самостійно.
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