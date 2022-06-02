Тайвань заборонив експорт стратегічно важливих високотехнологічних товарів у рф та білорусь

09:24 02 червня Київ, Україна

Міністерство економіки Тайваню (MOEA) опублікувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонені до експорту в рф та білорусь через санкції США у зв'язку з вторгненням росії в Україну.



Як повідомляє видання DigiTimesAsia, постачання напівпровідникової продукції з Тайваню забороняються у таких випадках:

чіп досягає рівня швидкодії 5 гігафлопс і вище, або арифметичний логічний пристрій має розрядність 32 біт і вище;

тактова частота електронного компонента перевищує 25 МГц;

один чи більше портів чи інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами понад 2,5 Мбайт/с.

Також під заборону потрапили високошвидкісні мікросхеми, які мають понад 144 контакти.

Крім того, з Тайваню не можна буде поставляти обладнання для оптичної та рентгенівської літографії, машини для прямого послідовного крокового експонування, сканери, електронно-скануючі мікроскопи для автоматичного контролю малюнку напівпровідникових приладів та інше обладнання, яке використовується для виробництва чіпів.



Зазначається, що білорусь потрапила до списку, оскільки MOEA побоюється, що мінськ сприятиме росії в імпорті таких товарів в обхід санкцій.