Тайвань заборонив експорт чіпів у росію і білорусь

15:16 02 червня Київ, Україна

Тайвань заборонив експорт сучасних чіпів в росію та білорусь через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання DigiTimes.

"Міністерство економіки Тайваню (MOEA) підготувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонені до експорту до росії та білорусі. Білорусь включена до списку, оскільки вона може допомогти росії імпортувати такі товари, повідомило відомство, додавши, що список відповідає категоріям 3-9 Вассенаарських домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компаніям із двох країн тепер заборонено купувати мікропроцесори або мікросхеми тайванського виробництва, які мають якісь із наступних характеристик:

швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище;

тактова частота електронного компонента понад 25 МГц; один або більше портів та інтерфейсів забезпечує швидкість передачі даних між компонентами 2,5 МБ/с або більше;

більше 144 контактів, або якщо основний час затримки розповсюдження сигналу при перемиканні менше 04 наносекунд.

Крім того, введено обмеження щодо конструктивного виконання: мікросхеми, що відвантажуються в росію та білорусь, повинні мати не більше 144 контактів. Крім цього, забороняються постачання окремих видів літографічного обладнання, що використовується для виготовлення мікросхем.



Напівпровідникове обладнання – основна стаття експорту Тайваню, на частку якого у 2021 році припало 32% від загального обсягу експорту у вартісному вираженні. Основними ринками збуту є Китай, Гонконг, Сінгапур та США.