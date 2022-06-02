Тайвань заборонив експорт чіпів у росію і білорусь

Тайвань заборонив експорт сучасних чіпів в росію та білорусь через вторгнення в Україну.
Про це повідомляє видання DigiTimes.
Зазначається, що компаніям із двох країн тепер заборонено купувати мікропроцесори або мікросхеми тайванського виробництва, які мають якісь із наступних характеристик:
- швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище;
- тактова частота електронного компонента понад 25 МГц; один або більше портів та інтерфейсів забезпечує швидкість передачі даних між компонентами 2,5 МБ/с або більше;
- більше 144 контактів, або якщо основний час затримки розповсюдження сигналу при перемиканні менше 04 наносекунд.
Крім того, введено обмеження щодо конструктивного виконання: мікросхеми, що відвантажуються в росію та білорусь, повинні мати не більше 144 контактів. Крім цього, забороняються постачання окремих видів літографічного обладнання, що використовується для виготовлення мікросхем.
Напівпровідникове обладнання – основна стаття експорту Тайваню, на частку якого у 2021 році припало 32% від загального обсягу експорту у вартісному вираженні. Основними ринками збуту є Китай, Гонконг, Сінгапур та США.
Напівпровідникове обладнання – основна стаття експорту Тайваню, на частку якого у 2021 році припало 32% від загального обсягу експорту у вартісному вираженні. Основними ринками збуту є Китай, Гонконг, Сінгапур та США.
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