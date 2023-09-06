Тайвань виділить рекордні $19 млрд на оборону у 2024 році

Уряд Тайваню планує виділити рекордні кошти на оборону у 2024 році – понад 600 мільярдів тайванських доларів (приблизно $19 мільярдів).
Повідомляється, що бюджетна пропозиція, подана кабінетом міністрів президентці Цай Інвень, отримала схвалення.
Сума запропонованого бюджету складає 606,8 мільярда нових тайванських доларів (NT$), що перевищує поточні витрати на оборону на 4,5%.
Особливий розділ бюджету присвячений видаткам на придбання удосконалених винищувачів F-16V, а також на масове виробництво ракет та іншого озброєння.
За умови затвердження, цей бюджет стане історичним, оскільки вперше витрати острова на оборону перевищать позначку 600 мільярдів NT$, що становитиме 2,5% від загального валового внутрішнього продукту Тайваню.
У процесі представлення плану оборонного фінансування президентка Тайваню Цай Інвень зазначила, що країні необхідно продовжувати нарощувати власні можливості для самозахисту.
Значне збільшення витрат на оборону обумовлено активізацією воєнних дій і навчань з боку китайської армії, що значно вплинула на регіон.
Китайські ВМС і ВПС регулярно організують морські та повітряні патрулі поблизу Тайваню, що змушує оборонні сили острова розгортати власні літаки та кораблі набагато частіше, ніж у попередні роки.
Повідомляється, що бюджетна пропозиція, подана кабінетом міністрів президентці Цай Інвень, отримала схвалення.
Сума запропонованого бюджету складає 606,8 мільярда нових тайванських доларів (NT$), що перевищує поточні витрати на оборону на 4,5%.
Особливий розділ бюджету присвячений видаткам на придбання удосконалених винищувачів F-16V, а також на масове виробництво ракет та іншого озброєння.
За умови затвердження, цей бюджет стане історичним, оскільки вперше витрати острова на оборону перевищать позначку 600 мільярдів NT$, що становитиме 2,5% від загального валового внутрішнього продукту Тайваню.
У процесі представлення плану оборонного фінансування президентка Тайваню Цай Інвень зазначила, що країні необхідно продовжувати нарощувати власні можливості для самозахисту.
Значне збільшення витрат на оборону обумовлено активізацією воєнних дій і навчань з боку китайської армії, що значно вплинула на регіон.
Китайські ВМС і ВПС регулярно організують морські та повітряні патрулі поблизу Тайваню, що змушує оборонні сили острова розгортати власні літаки та кораблі набагато частіше, ніж у попередні роки.
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