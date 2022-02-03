Тайвань уважно стежить за діями США щодо Росії та України

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Відповідаючи на запитання, як відреагує



Ву – віцепрезидент відділення Формозської (Формоза – традиційна європейська назва Тайваню – прим. ред.) асоціації зі зв'язків із громадськістю у Лос-Анджелесі. Ця організація лобіює у Конгресі США дії на підтримку Тайваню.



Дві загрози, три суперсили



Росія розмістила сотні танків, гаубиць та самохідної артилерії разом із десятками тисяч військовослужбовців поблизу свого сухопутного кордону з Україною. У 2014 році Росія незаконно анексувала Крим.



Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 23 січня в ефірі NBC, що Сполучені Штати "готують серйозні наслідки для Росії, якщо вона знову вторгнеться в Україну".



Виведення військ США з Афганістану в серпні, що проклало шлях до панування в країні талібів, викликало питання рішучості Вашингтона на Тайвані та інших країнах Азії. На Тайвані уважно стежать за реакцією США на російсько-українську кризу, бачачи паралелі зі складними відносинами Тайбея з Китаєм, який майже щодня непокоїть протиповітряну оборону Тайваню.Відповідаючи на запитання, як відреагує Тайвань , якщо уряд США зробить недостатньо або взагалі нічого, щоб допомогти Україні у відповідь на російський напад, протайванський активіст Кен Ву сказав, що він вважає, що тайванці «будуть пригнічені, а також розчаровані, і відчуватимуть, що якщо Китай вторгнеться на Тайвань, то саме так США ставитимуться до Тайваню».Ву – віцепрезидент відділення Формозської (Формоза – традиційна європейська назва Тайваню – прим. ред.) асоціації зі зв'язків із громадськістю у Лос-Анджелесі. Ця організація лобіює у Конгресі США дії на підтримку Тайваню.Росія розмістила сотні танків, гаубиць та самохідної артилерії разом із десятками тисяч військовослужбовців поблизу свого сухопутного кордону з Україною. У 2014 році Росія незаконно анексувала Крим.Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 23 січня в ефірі NBC, що Сполучені Штати "готують серйозні наслідки для Росії, якщо вона знову вторгнеться в Україну".Виведення військ США з Афганістану в серпні, що проклало шлях до панування в країні талібів, викликало питання рішучості Вашингтона на Тайвані та інших країнах Азії.

«Якби Сполучені Штати зробили щось в Україні, я думаю, це розглядалося б як акт спокутування, але все ж таки я думаю, що після Афганістану країнам по всьому світу дуже важко бути повністю залежними від США», – сказав Ей Сан, старший науковий співробітник Сінгапурського університету міжнародних відносин.

Китай претендує на суверенітет над Тайванем, хоча обидві сторони мають окремі уряди, оскільки націоналісти Чан Кайші програли громадянську війну в Китаї комуністам Мао Цзедуна і відступили на острів.



Пекін не відмовився від застосування сили у разі потреби, щоб отримати контроль над Тайванем. У той час як США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, Вашингтон продає зброю Тайваню, утримує авіаносці в регіоні, а в США діє закон про відносини з Тайванем від 1979 року, в якому сказано, що Сполучені Штати зберігають здатність «протистояти будь-якому застосуванню сили або інших форм примусу, які поставили під загрозу безпеку або соціальну чи економічну систему на Тайвані».



Китайське державне інформаційне агентство «Сіньхуа» нещодавно охарактеризувало зусилля Тайваню щодо незалежності як приречені на провал. Агентство цитує Чжу Фенляня, спікера Управління Китаю у справах Тайваню, який сказав, що керівництво Тайваню «створює ілюзію надійності підтримки з боку Сполучених Штатів щодо ситуації в Тайванській протоці». Пекін застеріг США проти заохочення незалежності Тайваню.



Погляд із Тайбею



На Тайвані проводять паралелі із України.



«Тайвань зіткнувся з довгостроковою військовою загрозою Китаю та визнає, що зростання напруженості може спровокувати війну», – йдеться у заяві для преси Міністерства закордонних справ. «Наш уряд закликає всі сторони поважати суверенну незалежність та територіальну цілісність України та виступати проти односторонніх змін статус-кво».



Президент Тайваню Цай Інвень попросила Раду національної безпеки сформувати робочу групу, яка слідкуватиме за подіями в Україні.



Близько 60% тайванців очікують на допомогу від Сполучених Штатів у разі нападу Китаю, повідомляє журнал CommonWealth Magazine в опитуванні від 12 січня.



«Якщо США цього разу не захистять Україну під час нападу з боку Росії, я думаю, що тайванці, включаючи мене, повинні переоцінити рішучість США надати військову допомогу Тайваню, якщо справа дійде до вторгнення з боку Китаю», – сказав Ван Вей, студент університету та співзасновник сторінки FBC2E International Affairs у Facebook.



За такого сценарію, сказав Ван, «тайванці повинні розуміти, що адміністрація та суспільство США не готові пожертвувати своїми військами заради іноземних країн».



Політики США, зрештою, вважають Тайвань важливішим для американських інтересів, ніж Україна чи Афганістан, каже один учений.



"Якщо впаде Тайвань, то впаде вся Азія, Корея та Японія", - сказав Шейн Лі, професор політології у відставці із Християнського університету Чанг Юнга на Тайвані.



За словами Джеймса Лі, дослідника Інституту глобальних конфліктів та співпраці Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, Вашингтон вважає Тайвань основним союзником в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, який може допомогти стримати розширення Китаю.



"Якщо Тайвань захоплять, а його демократія буде знищена, це стало б катастрофою для глобального поширення демократичних цінностей", - сказав він в інтерв'ю.



Фабриціо Боццато, старший науковий співробітник токійського Інституту океанічної політики Фонду миру Сасакави, сказав, що Тайваню більше нема де шукати підтримки наддержави, якщо Сполучені Штати виявлять слабкість щодо України.



«У випадку, якщо США вагатимуться або відмовляться вжити негайних дій, навіть військових дій для протидії Росії в Україні, у Тайбеї буде значне занепокоєння, тому що це буде ознакою нерішучості, небажання, коливання Вашингтона захистити Тайвань від нападу, або вторгнення з Китаю» , - сказав Боццато.