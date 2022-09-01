Тайвань проведе військові навчання на своєму острові

Тайвань проведе навчання щодо відбиття китайського вторгнення.
Про це оголосили чиновники самоврядного острова у понеділок.
Тайванські військові проведуть протидесантні навчання у південному окрузі Піндун у вівторок та четвер, повідомила тайванська армія.
Тайванські військові проведуть протидесантні навчання у південному окрузі Піндун у вівторок та четвер, повідомила тайванська армія.
За словами армійців, навчання включатимуть розгортання сотень військовослужбовців та близько 40 гаубичних гармат.
Незважаючи на заклики припинити військові навчання навколо острова, Пекін продовжив спільні повітряні та морські навчання у понеділок після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбею минулого тижня.
Лу сказав, що тайванські навчання вже заплановані і не проводяться у відповідь на навчання Китаю.
На острові регулярно проходять військові навчання, що імітують відбиття китайського вторгнення, а минулого місяця в рамках своїх найбільших щорічних навчань практикувалося відбиття атак з моря в рамках спільної операції з перехоплення.
Пекін засудив візит Ненсі Пелосі як порушення зобов'язання США 50 років тому офіційно не визнавати уряду Тайваню, який Китай вважає своєю територією.
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