Тайвань проведе військові навчання на своєму острові

14:03 08 серпня Київ, Україна

Тайвань проведе навчання щодо відбиття китайського вторгнення.

Про це оголосили чиновники самоврядного острова у понеділок.



Тайванські військові проведуть протидесантні навчання у південному окрузі Піндун у вівторок та четвер, повідомила тайванська армія.

"Ми відпрацьовуватимемо дії у відповідь проти змодельованих ворожих атак на Тайвань", - заявив агентству представник Восьмого армійського корпусу Лу Вой-Чже.



За словами армійців, навчання включатимуть розгортання сотень військовослужбовців та близько 40 гаубичних гармат.



Незважаючи на заклики припинити військові навчання навколо острова, Пекін продовжив спільні повітряні та морські навчання у понеділок після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбею минулого тижня.



Лу сказав, що тайванські навчання вже заплановані і не проводяться у відповідь на навчання Китаю.



На острові регулярно проходять військові навчання, що імітують відбиття китайського вторгнення, а минулого місяця в рамках своїх найбільших щорічних навчань практикувалося відбиття атак з моря в рамках спільної операції з перехоплення.



Пекін засудив візит Ненсі Пелосі як порушення зобов'язання США 50 років тому офіційно не визнавати уряду Тайваню, який Китай вважає своєю територією.