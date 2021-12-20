Тайвань: пасажирський поїзд зійшов з рейок

11:18 02 квітень Київ, Україна

Щонайменше 41 людина загинула і понад 70 отримали поранення після того, як тайванський поїзд з майже 350 пасажирами зійшов з рейок.



Про це повідомляє Reuters.



Два вагони експреса, який слідував з Тайбея в Тайдун і віз туристів, а також людей, що прямували додому на вихідні, зійшли з рейок на в'їзді в гірський тунель. На думку рятувальників, поїзд врізався у вантажівку, яка з'їхала і опинилася на залізничних шляхах.





За даними пожежної служби, в поїзді перебувало близько 350 осіб. Тайванські ЗМІ повідомили, що багато людей їхали стоячи, оскільки поїзд був переповнений.

Аварія є найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за чотири десятиліття.