Тайвань та США зміцнять економічні зв'язки

10:06 27 травня Київ, Україна

Незабаром буде оголошено про переговори США та Тайваню щодо зміцнення економічних зв'язків.

Це стане новим викликом для Пекіна, який висловив невдоволення через плани Вашингтона зміцнити зв'язки з островом.



Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.



За словами співрозмовників агентства, переговори будуть зосереджені на посиленні економічної співпраці та стійкості ланцюга постачання, що не відповідає традиційній угоді про вільну торгівлю.



Угода, ймовірно, включатиме сфери спрощення торгівлі, роботу з ланцюгом поставок і торгівлю сільськогосподарською продукцією, додали джерела на умовах анонімності.



Як пише Bloomberg, ці теми співзвучні з основними положеннями Індо-Тихоокеанської економічної структури (IPEF), про запуск якої президент США Джо Байден оголосив під час візиту до Токіо цього тижня.



За словами джерел видання, у США хотіли, щоб Тайвань приєднався до структури, але цього не сталося через побоювання окремих країн щодо негативної реакції Пекіна.



Раніше цього тижня Байден публічно пообіцяв надавати військову підтримку Тайваню у разі китайського вторгнення.



Китай засудив заяви Байдена і протестував проти поглиблення офіційної двосторонньої взаємодії Вашингтона з Тайванем, яку він вважає частиною своєї території, незважаючи на те, що ніколи не контролював його, нагадує агентство.