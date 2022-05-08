Таїланд заборонив сонцезахисні засоби, порушників чекають штрафи

Сонцезахисні засоби з хімічними сполуками, шкідливими для коралів, тепер заборонено використовувати в Таїланді.
Тим, хто буде ними користуватися, загрожує штраф, повідомляє Bangkok Post в четвер, 5 серпня.
У Держдепартаменті національних парків, дикої природи і рослин Таїланду пояснили рішення захистом унікальної природи регіону.
У Держдепартаменті національних парків, дикої природи і рослин Таїланду пояснили рішення захистом унікальної природи регіону.
На пляжах на території морських національних парків Таїланду заборонено користуватися сонцезахисними засобами, що містять один з чотирьох компонентів:
- оксибензон;
- октіноксат;
- 4-метілбензіліден камфори;
- бутилпарабен.
Тепер у відвідувачів морських парків будуть забирати засоби на вході і видавати назад тільки на виході. Порушникам доведеться заплатити 100 тисяч бат штрафу (понад 81 тисяча гривень - ред.).
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