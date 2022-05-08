Таїланд заборонив сонцезахисні засоби, порушників чекають штрафи

11:21 05 серпня Київ, Україна

Сонцезахисні засоби з хімічними сполуками, шкідливими для коралів, тепер заборонено використовувати в Таїланді.
 
Тим, хто буде ними користуватися, загрожує штраф, повідомляє Bangkok Post в четвер, 5 серпня.

У Держдепартаменті національних парків, дикої природи і рослин Таїланду пояснили рішення захистом унікальної природи регіону.
"Дослідження показали, що деякі хімічні сполуки, які містяться в сонцезахисних засобах, шкідливі для коралів, вони впливають на їхню репродуктивну систему і викликають їхнє знебарвлення", - заявив гендиректор департаменту Таня Нетітаммакул.
На пляжах на території морських національних парків Таїланду заборонено користуватися сонцезахисними засобами, що містять один з чотирьох компонентів:
  • оксибензон;
  • октіноксат;
  • 4-метілбензіліден камфори;
  • бутилпарабен.
Тепер у відвідувачів морських парків будуть забирати засоби на вході і видавати назад тільки на виході. Порушникам доведеться заплатити 100 тисяч бат штрафу (понад 81 тисяча гривень - ред.).